01.11.2019 09:50 275

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев договаривается о выкупе ряда активов, переданных центральному банку в 2017 году после санации банковского бизнеса его семьи, за 95 миллиардов рублей, включая доли в А101 и Русснефти, согласно документу, имеющемуся в распоряжении Рейтер.

В презентации, подготовленной в середине сентября банком Траст, говорится о путях возможного соглашения между Михаилом Гуцериевым, его братом Саитом-Саламом и группой Сафмар, в результате которого банк в совокупности может получить 136 миллиардов рублей в течении 5 лет в обмен на отказ от претензий к участникам соглашения после сентября 2024 года.

Данные, содержащиеся в документе, Рейтер подтвердили два источника: близкий к Трасту, который стал банком "плохих" долгов после санаций трех крупных банковских групп в 2017 году, и источник, близкий к ФК Открытие — банку "хороших" активов.

В конце 2017 года Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов, контролировавшие группу Бинбанка и Рост банка, перевели банкам часть своих активов, чтобы частично разделить с ЦБ затраты на санацию. Среди активов были акции девелоперских компаний Интеко и А101, а также пакет привилегированных акций Русснефти.

Газета Ведомости в 2017 году цитировала Шишханова, говорившего, что бывшие совладельцы банковской группы намеревались вернусь в ЦБ активы примерной стоимостью 250-350 миллиардов рублей.

Однако Центробанк не был согласен с оценкой активов, о чем публично заявлял зампред ЦБ Василий Поздышев.

Летом Гуцериевы начали переговоры с ЦБ и подконтрольным регулятору банком Траст об урегулировании ситуации с собственными долгами.

Сумма соглашения, которое, как утверждают два источника Рейтер, планируют заключить Траст и Гуцериев, предполагает, что Траст в течение пяти лет получит 136 миллиардов рублей — эта же сумма указана в документе Траста, который есть в распоряжении Рейтер. Из них 95 миллиардов рублей должны поступить деньгами.

ЦЕНА СПАСЕНИЯ

В 2017 году семьи Гуцериева и Шишханова переводили активы на баланс Бинбанка, чтобы компенсировать Центробанку затраты на санацию Бинбанка и Рост банка, который практически полностью фондировался Бинбанком. На спасение этой группы ЦБ направил более 850 миллиардов рублей. В итоге хорошие активы Бинбанка и Роста были переданы в ФК Открытие, а плохие — банку Траст.

В презентации Траста говорится, что общий ущерб от сделок, "причиненный банку бывшими контролирующими лицами", Траст и KPMG оценили в примерно 372 миллиарда рублей.

Однако потенциальные претензии к бывшим владельцам могут достигать 753-755 миллиардов рублей, так как включают в себя помимо ущерба от сделок проценты за пользование средствами ЦБ — 383 миллиарда рублей. Траст оговаривается в документе, что "требования являются расчетными" и конкретный объем претензий, в случае подачи исков, может установить только суд.

Среди крупнейших сделок, которые нанесли ущерб Трасту, в документе перечислены: увеличение уставного капитала двух ООО — Рост инвестиции и Рост капитал (размер убытка превышает 210 миллиардов рублей), а также покупка облигаций компаний Регион Инвест и Диджитал инвест (97 миллиардов рублей).

Претензии непосредственно к Михаилу Гуцериеву, исходя из его долей и результатов голосования, по этим сделкам оцениваются в 85,5 миллиарда рублей, указано в документе.

"По результатам переговоров Гуцериев Михаил Сафарбекович не признает причиненный ущерб, но готов его возместить, а именно вернуть денежные средства в том случае, если отсутствуют доказательства того, что выведенные из банка средства вернулись в банк, либо были направлены на рыночные сделки в интересах банка", — говорится в презентации.

АРГУМЕНТЫ ДЛЯ СДЕЛКИ

Менеджмент Траста рекомендовал собственному наблюдательному совету пойти на предложение бизнесмена об урегулировании долга, так как, по их оценкам, взыскать с бизнесмена Гуцериева можно лишь около 42 миллиардов рублей и то в случае положительных решений суда, что значительно меньше предложенных в рамках мирового соглашения 136 миллиардов рублей. Шишханов в соглашении не участвует.

Взамен Михаил Гуцериев настаивает на освобождении от ответственности за причинение ущерба его самого, брата Саита-Салама, а также своих представителей в органах управления Сафмара, кроме Шишханова.

В презентации также указано, что общая долговая нагрузка бизнеса Михаила Гуцериева составляет 1,025 триллиона рублей, поэтому банку Траст выгоднее пойти на мировую, нежели чем пытаться взыскать прогнозный ущерб в 755 миллиарда рублей через суды.

О ЧЕМ СДЕЛКА

Итогом сделки между структурами семьи Гуцериевых и Трастом, в случае ее заключения, станет выкуп таких активов, как: 49% акций А101 (контроль над ней оставался у Сафмара семьи Гуцериевых), пакета акций Славкалия и Сафмар Финансовые Инвестиции, кроме того выкуплены будут облигации Регион Инвеста и Диджитал Инвеста.

В случае Русснефти Гуцериев планирует выкупить часть "префов", а еще часть акций нефтяной компании останется на балансе Траста и будет переоценена из-за повышения дивидендных выплат. Это было одним из условий, на котором публично настаивал Центробанк еще до переговоров.

Именно эта переоценка даст треть от той суммы, на которую заключается соглашение, следует из презентации — 41,1 миллиарда рублей. Таким образом, непосредственно на выкуп активов структуры Гуцериева могут направить 95 миллиардов рублей.

Пресс-служба Траста отказалась от комментариев, пресс-службы Сафмара и Русснефти — компаний, где Гуцериев занимает руководящие посты, — также отказались от комментариев.

Шишханов не ответил на голосовое сообщение, оставленное на автоотвечике его мобильного телефона.

Редакторы Екатерина ГОЛУБКОВА и Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА