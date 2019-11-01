01.11.2019 10:30 319

Центробанк с 1 ноября аннулировал лицензию кредитной организации АО «Данске банк». Об этом говорится в сообщении госрегулятора. По величине активов российская «дочка» Donske Bank занимала 240-е место в банковской системе России.

ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в заявлении госрегулятора.

РБК направил запрос в Danske Bank.

Впервые Danske Bank заявил, что закроет филиал в России, в феврале. Тогда же он пообещал, что уйдет из Эстонии, Литвы и Латвии. Такое решение приняли на фоне истории с отмыванием денег. Как сообщал временно исполняющий обязанности гендиректора банка Йеспер Нильсен, кредитная организация признала, что «серьезный случай возможного отмывания денег в Эстонии оказал негативное влияние на эстонское общество».

В июле Dankse Bank уточнил, что закроет московский и петербургский филиалы. Тогда кредитная организация сообщала, что планирует аннулировать лицензию осенью.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, работающий в 14 странах мира. В июле прошлого года в датскую прокуратуру подали жалобу на банк из-за подозрений в отмывании денег из России.

Банк признал, что у его эстонского отделения были подозрительные клиенты-нерезиденты, которые проводили сомнительные операции. На фоне скандала в сентябре 2018 года ушел в отставку главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген. Через месяц Financial Times написала, что в 2013 году банк помог россиянам-нерезидентам провести крупнейшие «зеркальные» сделки на сумму от €6 до €8,5 млрд. Позже по делу об отмывании денег задержали десять человек. Все они были бывшими сотрудниками эстонского отделения банка и работали с VIP-клиентами.

Гаяна ДЕМУРИНА

При участии: Павел КАЗАРНОВСКИЙ