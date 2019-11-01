Рубль пытается осторожно расти перед статистикой США и праздником в РФ

01.11.2019 11:00 288

Рубль утром показывает небольшой рост в паре с долларом, отражая его текущую слабость на форексе, в том числе, против сырьевых и развивающихся валют, но активные действия могут быть ограничены ожиданиями важных публикаций о деловой активности и рынке труда США, а также перед длинным российским уикэндом.

К 10.20 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,05, и рубль дорожает на 8 копеек.

К евро рубль показывает нулевую динамику, котировки вблизи вчерашнего закрытия, 71,51.

На форексе доллар США слабеет к евро и иене из-за опасений за рынок труда США, ухудшение показателей которого может отразить сегодняшняя американская статистика, выходящая в 15.30 МСК.

Одновременно среди валют сырьевого и развивающегося сегметов форекса превалирует скромная позитивная динамика после публикации китайского индекса Caixin, отразившего неожиданный рост деловой активности промсектора КНР до 51,7 с 51,4 месяцем ранее.

В пятницу позже станет известна и аналогичная статистика США за октябрь — в 16.45 МСК и 17.00 МСК будут опубликованы индексы деловой активности PMI и ISM в американском промсекторе.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ