01.11.2019 13:00 365

В условиях смягчения монетарной политики мировых ЦБ и низких ставок, безусловно, рублевые активы остаются привлекательными. Так "Российской газете" прокомментировал материал в немецких СМИ про сильный рубль Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер".

"У России отрицательный долг. Кредитные рейтинги на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом. Цены на нефть нашли пока свое равновесное значение на уровне 60 долларов за баррель. Все это благоприятно воздействует на российскую валюту и держит ее на уровне 64 рублей за доллар", — пояснил эксперт.

Ранее немецкие журналисты назвали рубль одной из сильнейших валют развивающихся стран, а российские гособлигации стали для вкладчиков надежным инструментом. Таким образом, как пишет издание Focus , антироссийские санкции и обвал цен на нефть после декабря 2014 года не отпугнули инвесторов от вложения в российскую валюту.

Но, по словам эксперта "РГ", говорить об укреплении российской валюты в будущем на текущий момент не приходится, так как сохраняются риски мировой рецессии.

"В случае ее наступления у всех стран упадет импорт, как следствие нефтяные цены могут существенно снизиться, что будет оказывать давление на российский рубль. В таких условиях иностранные инвесторы будут уходить от рисков и распродавать рисковые активы, которые наиболее сильно будут подвержены снижению", — объяснил Вячеслав Абрамов.

На текущий момент он ожидает курс российской валюты на уровне 63,7-64,5 рублей за доллар.

Георгий ПАНИН

