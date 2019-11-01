Налоговый режим для самозанятых планируется ввести по всей стране с июля 2020 года

01.11.2019 15:00 288

Минфин России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых граждан на всю страну. Как говорится в сообщении министерства, предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход показали, что этот режим пользуется популярностью. Зарегистрировалось уже более 240 тысяч человек.

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В настоящее время министерство подготовило законопроект о расширении зоны действия этого специального налогового режима на 19 регионов России. В первую очередь это регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники.

С 1 января 2020 года эксперимент распространится на город Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республику Башкортостан.

В сообщении также напоминается, что налог на профессиональный доход позволяет гражданам вести предпринимательскую деятельность не только без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и визитов в налоговую инспекцию, но и с минимальной налоговой нагрузкой — от 4 до 6% от выручки.

С 1 января 2019 года налоговый режим для самозанятых граждан начал действовать в четырех российских регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.