05.11.2019 08:20 215

Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в процессе процедуры банкротства застройщиков, смогут получать денежное возмещение за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики. Это предусматривает закон, подписанный президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации.

Ранее такого права у членов ЖСК не было, они могли рассчитывать только на достройку дома. Выплата возмещения членам ЖСК была не предусмотрена, если Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства счел нецелесообразным финансировать достройку переданных ЖСК проблемных объектов. Отныне закон предусматривает выплату возмещения в этом случае, причем независимо от даты создания ЖСК.

Принятия этого закона ждали тысячи человек. По экспертным оценкам, сегодня на рынке действует 260 ЖСК с объемом незавершенного строительства около 1,5 миллиона квадратных метров. Из них, согласно данным "дорожных карт", предоставленных регионами, 132 ЖСК создано решениями участников строительства для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов.

При этом большая часть таких жилищных кооперативов в настоящее время не имеет средств для завершения строительства недостроенных объектов. Общая площадь объектов, строительство которых остановлено, составляет около 350 тысяч квадратных метров, а количество участников таких ЖСК оценивается более чем в шесть тысяч человек.

Екатерина ЯСАКОВА