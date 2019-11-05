05.11.2019 08:40 184

Дочерние структуры иностранных банков в России в январе—сентябре в среднем показали нулевой рост активов, а также худшее увеличение клиентских средств и темпы кредитования. Лучшую динамику по этим показателям продемонстрировали банки, финансовым оздоровлением которых занимается ЦБ, а также те, кто специализируется на розничном кредитовании. Тенденции, по мнению экспертов, могут быть обусловлены как избытком ликвидности у подконтрольных ЦБ банков, так и желанием розничных игроков активизировать кредитование клиентов до ужесточения регулирования.

Международное рейтинговое агентство Fitch провело исследование российской банковской системы за три квартала. Агентство выделяет несколько групп банков. Среди них «связанные с государством» — например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и другие. Другая группа — «подконтрольные ЦБ», в которой находятся попавшие под санацию кредитные организации, такие как банки группы «Открытие», Минбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Также агентство выделяет топ-10 частных универсальных банков, дочерние структуры иностранных банков и банки, специализирующиеся на рознице (например, «Тинькофф» или «Русский стандарт»).

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