Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплаты пенсий россиянам. Для этого в ведомстве подготовили специальный проект приказа.

В частности, документ предполагает, что человеку не придется предоставлять в Пенсионный фонд России (ПФР) для установления и перерасчета страховой, накопительной пенсии или пенсии по гособеспечению документы, которые есть в распоряжении территориального отделения ПФР. Например — выданные жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления, подтверждающие различные факты для установления пенсии. Такие как воспитание ребенка до восьми лет, что нужно для установления досрочной страховой пенсии многодетной матери. После вступления приказа в силу этот факт будут устанавливать на основании сведений индивидуального учета, паспорта, свидетельства о браке, свидетельства о смерти, других документов, в которых есть сведения о достижении ребенком восьмилетнего возраста.

Также проектом приказа будут закреплены положения о том, что данные, которые содержатся в федеральных государственных информационных системах. Речь идет об информации об установлении инвалидности, которая есть в федеральном реестре инвалидов; данных о рождении и смерти, которые занесены в Единый реестр записей актов гражданского состояния; сведениях о гражданстве, адресе места жительства и других.

Марина ГУСЕНКО

