05.11.2019 09:00 195

Участники финансового рынка выступили против новой версии законопроекта, обязующего кредиторов размещать сведения о привлечении коллекторов в новом реестре. Дополнительные затраты не выглядят большими, но коллекторы и финансисты говорят о дублировании функций и рисках утечки данных. Документ прошел три чтения в Госдуме, был отклонен Совфедом как раз из-за «нецелесообразности», а теперь вернулся на рассмотрение после работы согласительной комиссии. Эксперты считают, что вероятность принятия документа в новой редакции достаточно велика, но участников рынка она тоже не устраивает.

СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) направила в Совфед письмо с просьбой отклонить законопроект, в том числе вносящий изменения в закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ). Он предлагает обязать кредиторов размещать информацию о «лице, привлекаемом для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Авторы проекта считают, что тот будет «способствовать информированности должников о передаче долга».

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