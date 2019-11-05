05.11.2019 09:40 209

В 2020–2022 годах федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. от повышения ставки НДС до 20%, которое вступило в силу с этого года: в 2020 году — 639 млрд руб., в 2021-м — 686 млрд руб., в 2022 году — 737 млрд руб.

Это следует из обновленных проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, с которыми ознакомился РБК.

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

Таким образом, рост дополнительных поступлений исключительно от повышения ставки НДС (более 7% ежегодно в 2021 и 2022 годах) превысит инфляцию (по 4% ежегодно), то есть эти дополнительные доходы будут расти в реальном выражении.

Низкая база 2019 года

В 2020 году дополнительные поступления от увеличения ставки НДС вырастут на 26%. Это связано с низкой базой 2019 года, в котором эффект повышенных сборов НДС проявился только со второго квартала (в первом квартале 2019 года бюджет получал НДС еще с продаж четвертого квартала прошлого года, когда действовала прежняя ставка).

Сборов НДС, полученных только от повышения ставки, в 2020 году хватит, например, чтобы целиком профинансировать расходы федерального бюджета по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Охрана окружающей среды».

Они почти покроют расходы на выплаты пенсий военнослужащим и силовикам.

«Рекордный» рост

Изначально были сомнения, что повышение ставки НДС оправдает себя с точки зрения собираемости. Правительство критиковали за решение поднять налоговую нагрузку на фоне слабого экономического роста. Например, британская Oxford Economics подсчитала, что именно из-за повышения ставки вклад инвестиционных нацпроектов в рост российского ВВП будет сведен практически к нулю.

Но чисто фискальный эффект от повышения ставки оказался на уровне первоначальных ожиданий Минфина. Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. Основной эффект от роста ставки НДС проявился во втором и третьем кварталах 2019 года, пояснила она.

«Налоговая база расширяется, в том числе за счет вовлечения тех, кто раньше НДС не платил», — отметила Лебединская.

Поступления могут оказаться больше

В 2019 году с учетом первого квартала, когда НДС еще платился по старой ставке 18%, бюджет получит от повышения НДС около 507 млрд руб. Получается, этот фактор обеспечит более 7% общих поступлений НДС за год. Рейтинговое агентство АКРА смотрит на дополнительные поступления НДС в этом году даже более оптимистично, прогнозируя 545 млрд руб. от увеличения ставки, подсчитал для РБК замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Если бы НДС весь год платился по ставке 20%, дополнительные доходы бюджета могли бы превысить 700 млрд руб., говорит он.

За девять месяцев 2019 года, по оперативным данным Минфина, общая сумма поступлений по внутреннему НДС выросла на 16% относительно того же периода предыдущего года (до 3,16 трлн руб.), по ввозному НДС рост составил 14% (до 2 трлн руб.).

Оперативные данные о поступлениях по НДС не являются окончательными, потому что некоторые компании возмещают уплаченный налог из бюджета, отмечает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Илья Самуйлов. В лучшем случае возмещение НДС занимает два с половиной месяца после подачи декларации.

Ужесточение администрирования

Поступления бюджета от НДС будут расти не только из-за повышения ставки, но и благодаря усиленному администрированию со стороны ФНС, считает управляющий партнер юридический компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик. Он отмечает запуск на полную мощность системы АСК НДС-2 (автоматически выявляет уклонение от уплаты НДС), а также расширяющуюся практику борьбы с «необоснованной налоговой выгодой», доначисления по результатам проверок и т.д.

НДС — самый собираемый налог в России. Это крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. В 2018 году государство получило за счет НДС более 6 трлн руб., или 31% всех доходов.

Хотя НДС перечисляет бизнес, оплачивают его потребители — налог включен в цены товаров и услуг.

Больше всего после повышения НДС подорожали недвижимость, автомобили, бензин, одежда, бытовая техника, платные медуслуги и услуги ЖКХ — товары с длинной производственной цепочкой и высокой наценкой. Не отразился рост налога на стоимости ограниченного числа социально значимых товаров и услуг с льготной ставкой (10% — продукты, книги, обувь, некоторые лекарства и медизделия; 0% — диагностика и лечение, пассажирские перевозки, уход за детьми и обучение в школах).

Ольга АГЕЕВА, Иван ТКАЧЕВ