05.11.2019 10:00 258

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство. Предполагается, что в ГД его внесут в декабре, пояснил депутат. Россияне получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей. Эта мера выгодна и гражданам, и государству, она позволит мотивировать людей заняться спортом и вести более здоровый образ жизни, отмечают эксперты. Однако есть риск, что после появления льготы спортивные организации повысят цены на свои услуги.

Тренировка за налог

Правительство готово рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) поправки Минфина в Налоговый кодекс о возврате НДФЛ за фитнес-услуги, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Согласно документу, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 120 тыс. рублей. То есть у налогоплательщиков появится возможность получить обратно до 15,6 тыс. рублей НДФЛ (13%), таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. После того, как закон вступит в силу, Министерство спорта разработает необходимый документ. Так, в законе «О физической культуре и спорте в РФ» появится определение физкультурно-оздоровительной услуги.

Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.

Проект поправок в НК, разработанный Минфином, уже поступил в правительство, пока дата его рассмотрения не утверждена, но заседание должно состояться в ближайшее время, отметил источник «Известий» в кабмине.

Правительство может внести законопроект в Госдуму уже в декабре, сказал «Известиям» первый зампред комитета нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

Парламентарий предположил, что инициатива с высокой долей вероятности будет поддержана Госдумой. А значит, первое чтение документа может пройти достаточно оперативно, ещё до конца года. То есть к лету 2020 года законопроект может быть принят — это реалистичный сценарий, сказал Владимир Гутенёв.

Однако сам депутат считает, что было бы логичнее предлагать работодателям компенсировать сотрудникам затраты на фитнес-услуги. А деньги из бюджета направить на социальную помощь гражданам, которые в ней нуждаются.

Спорт — в массы

Сейчас россияне могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от своих расходов на платные медицинские услуги, лекарства, обучение и страхование. В год можно возместить НДФЛ по затратам на сумму до120 тыс. рублей, сказано в Налоговом кодексе. Причем есть два способа. Налогоплательщики могут подать декларацию по окончании года, в течение которого были куплены товары или услуги. Или воспользоваться помощью работодателя в течение налогового периода, для этого необходимо написать соответствующее заявление. Однако налоговый вычет с расходов на фитнес можно будет получить лишь одним путем –– при подаче налоговой декларации в ФНС, сказано в документах Минфина к законопроекту.

Поручение проработать вопрос предоставления такого вычета россиянам в апреле 2019 года дал правительству президент Владимир Путин. Впрочем, эта тема поднималась в правительстве и раньше: в 2017-м вице-премьер Ольга Голодец, которая тогда курировала социальный блок, выступала за оплату абонементов в фитнес-клубы работодателями. Она считала, что эта мера станет мотивацией для граждан к занятиям спортом.

Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский сказал «Известиям», что поддержит проект, подготовленный Минфином. Он напомнил, что в весеннюю сессию был принят закон, согласно котором деятельность фитнес-клубов приравняли к виду массового спорта. Именно этот шаг и позволил пойти дальше и разработать норму о социальном налоговом вычете. Валерий Рязанский пояснил, что для возмещения уплаченного в казну налога необходим официальный договор с фитнес-клубом на оказание услуг, позволяющих пользоваться спортивным залом, а также разными видами тренировок.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев отметил в разговоре с «Известиями», что налоговый вычет на фитнес — однозначно положительная мера, которая выгодна как гражданам, так и государству. Для россиян это возможность возврата части средств, потраченных на занятия спортом. Для государства –– здоровое и трудоспособное население, что отвечает целям отечественной социальной политики.

Однако, по словам юриста, необходимо избежать злоупотреблений со стороны спортивных организаций после введения новой льготы. В частности, есть риск, что они повысят цены на свои услуги. Бизнес поймет, что появление вычета фактически означает 13-процентную скидку на фитнес-услуги и может воспользоваться этой ситуацией, опасается эксперт.

Евгения ПЕРЦЕВА

