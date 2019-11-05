Госдума готовит ко второму чтению законопроект, создающий единую базу данных по абонентам SIM. Она позволит в режиме онлайн проверять, действительно ли телефонный номер принадлежит конкретному человеку, а также будет отслеживать историю переходов SIM-карт из рук в руки.

Каждый раз, когда человек захочет воспользоваться онлайн-банком, например чтобы перевести деньги, его карту будут пробивать: вправду ли она принадлежит ему. Или он давно избавился от своего номера?

По замыслу, все произойдет настолько быстро, что гражданин ничего не заметит. Но если банковская карта и SIM-карта записаны на разных лиц, платеж не пройдет.

Каждому сотовому оператору выделено определенное количество номеров. Когда они заканчиваются, операторы пускают в оборот ранее изъятые номера

Предполагается, что в выигрыше от специального контроля окажутся не только банки, но и граждане. Типичная ситуация: человек входил в электронный банк с одного номера, потом поменял телефон и стал подключаться к своим богатствам с другого номера. Но в один ужасный день счета гражданина оказываются пусты. Почему? Дело в том, что банковские роботы помнят и старый номер, так что новый хозяин брошенной симки может использовать ее как отмычку.

"Законопроект предусматривает создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услуг связи — юридических лицах, — рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Провести финансовые операции с использованием онлайн-банка будет невозможно, если телефонный номер не принадлежит конкретному лицу — владельцу счета. Это значит, что будет невозможно подключить банковские услуги к анонимному номеру. При этом инициатива защитит добросовестных граждан — владельцев счетов. На практике часто возникают ситуации, когда люди при смене телефонного номера становятся жертвами мошенников, которые получают доступ к банковскому счету законопослушных граждан по старому номеру".

Многие спрашивают, почему вообще продаются такие SIM-карты и насколько это законно. "Каждому оператору выделен определенный номерной диапазон, который постепенно выбирается абонентами. Соответственно, операторы вынуждены вновь выпускать в оборот ранее изъятые номера", — поясняют эксперты.

Обычное дело: сегодня многие меняют номера как перчатки, поговорил и бросил. Но сотовые операторы не могут позволить себе такую роскошь — разбрасываться номерами. Поэтому и возникает еще одна проблема: токсичных SIM-карт. То есть таких номеров, за которыми числятся какие-то неприятности бывших владельцев, скажем банковские кредиты. Хуже того, такие номера могут уже засветиться в каких-нибудь черных списках.

"Сегодня законопослушный гражданин, покупая в салоне связи SIM-карту, может не подозревать, что приобретает номер с плохой историей, — говорит Владимир Груздев. — По сложившейся практике сотовые компании вновь пускают в оборот номера, которые не использовались владельцем определенное время. Как правило, если телефон не оплачивался и не включался несколько месяцев, это означает, что гражданин больше не будет им пользоваться. Однако если этот номер принадлежал, допустим, должнику, то есть риск, что новому владельцу начнут названивать коллекторы, у которых данный телефон по-прежнему числится за должником. Теперь с помощью Единой информационной системы будет отслеживаться актуальный статус номеров: за кем они закреплены в данное время".

Соответствующие организации должны будут проверять, кому на самом деле принадлежит номер. Скажем, коллекторы, прежде чем звонить должнику, наведут справки: действительно ли по номеру ответит тот, кто им нужен.

При этом ни банки, ни сотовые компании, ни какие-то контролируемые ими организации не будут являться операторами информационной системы. Так что никакого контроля за ней они не получат и останутся для нее лишь пользователями. Среди государственных органов пользоваться системой смогут только Минкомсвязь и Росфинмониторинг, такое положение прямо предусмотрено в проекте. Сейчас правительство России подготовило свои предложения, какие правки внести в проект ко второму чтению. Правительственные эксперты особо подчеркивают, что в законе планируется прописать закрытый перечень пользователей системы. Кого не укажут, тот не сможет проверять граждан по номерам.

Досье "РГ"

В 2018 году пресечена незаконная реализация более 83,7 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи. С начала 2018 года Роскомнадзор совместно представителями МВД России провел более двух тысяч мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи, что на треть больше, чем в 2017 году. Большее количество нарушений связано с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем паспорта.

Владислав КУЛИКОВ

