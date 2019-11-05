05.11.2019 10:20 329

Номера в отечественных гостиницах за год подешевели почти на 20% — до 5,6 тыс. рублей в сутки. Об этом «Известиям» сообщили в международных консалтинговых компаниях. Заметнее всего цены упали в самых популярных среди туристов городах: в Москве –– на 55%, в Петербурге — на 17%, в Сочи — на 19%. Отельеры больше не могут устанавливать высокие тарифы, как в период ЧМ по футболу 2018 года, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. В то же время, перед мундиалем в России было построено множество новых гостиниц, что увеличило конкуренцию и оказало влияние на цены. Поэтому серьезного подорожания не ожидается и в ближайшие годы, прогнозируют аналитики.

Падение показателей

Средние цены на номера в российских отелях за девять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, снизились на 19,5% — до 5,6 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в аналитическом центре консалтинговой компании Cushman & Wakefield. При этом заметнее всего подешевело проживание в самых популярных среди туристов городах. По информации консалтинговой компании JLL, в Москве цены упали на 55%, до 7,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 17%, до 9,3 тыс. рублей, а в Сочи — на 19%, до 7,5 тыс. рублей.

В прошлом году отельеры имели возможность увеличивать стоимость своих услуг благодаря чемпионату мира по футболу, который проходил в стране с середины июня до середины июля. В 2019-м гостиницам пришлось снизить цены, объясняет руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. На ценообразование оказала влияние и возросшая конкуренция среди отелей, добавила заместитель управляющего директора центра развития недвижимости Becar Asset Management Дарья Канева. Однако в III квартале 2019 года, по данным компании, снижение стоимости номеров в гостиницах прекратилось.

Согласно статистике Росстата, которая ведётся с 2002 года, ежегодно в стране прибавлялось примерно по 1 тыс. отелей. А за 2016-2018 годы их число выросло почти на 8 тыс. (до 28 тыс.). За 2019 год данных пока нет.

По информации Becar Asset Management, в этом году темпы ввода новых гостиниц заметно снизились. В Москве по итогам девяти месяцев этого года прибавилось 1230 номеров, это на 27% меньше, чем за тот же период 2018-го (1688 номеров), и на 33%, чем в 2017 году (1833 номеров).

Прогнозы на будущее

Прирост предложения на гостиничном рынке — серьезный сдерживающий фактор для роста цен, считает Дарья Канева. В консалтинговой компании Colliers International отметили, что в первую очередь это касается недорогих отелей и средней ценовой категории. В сегменте же дорогих гостиниц иногда возникает противоположная тенденция, поскольку новый отель может продиктовать рынку самые высокие тарифы, если предлагает уникальный сервис. В целом из-за конкуренции среди гостиниц заметного роста цен в дальнейшем не ожидается.

–– В ближайшие несколько лет можно ожидать рост в пределах рыночных колебаний — около 5%, — прогнозирует Дарья Канева.

В Ростуризме на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Несмотря на то что объем предложения на гостиничном рынке России заметно вырос, потребность в отелях, особенно в недорогих и качественных, по-прежнему сохраняется, считает совладелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. В частности, по его словам, даже в Москве до сих пор работает небольшое количество сетевых гостиниц. И они в основном дорогие.

Столице нужны новые небольшие гостиницы средней и высокой ценовой категории на 100–120 номеров, кроме того, есть потенциал у сегмент luxury-отелей, считает заместитель директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова. По мнению Дарьи Каневой, в ближайшие несколько лет основной спрос в Москве будет приходиться на отели 3* в новых современных форматах.

Потребность в новых гостиницах есть и в других городах страны, поскольку Россия пользуется спросом у иностранных туристов, считает Евгения Тучкова. Особенно ярко эта тенденция проявилась после ЧМ-2018. По данным консалтинговой компании CBRE, общее число туристических поездок в нашу страну в 2018 году увеличилось на 161 тыс. по сравнению с 2017-м. В Москве всего за год побывало 23,5 млн туристов (на 9% больше, чем в 2017-м), в Петербурге — 8,5 млн (+13%).

Чемпионат мира по футболу дал позитивный эффект: летом 2019 года в отелях Москвы и Петербурга была зафиксирована высокая загрузка, отметила Татьяна Веллер. По данным Becar Asset Management, столичные гостиницы были заполнены, как и в прошлом году, — на 80%. А в Петербурге показатель даже побил рекорд последних трех лет –– 88%, добавили в JLL. По словам Татьяны Веллер, московские отели зафиксировали рост числа именно туристов, а не гостей, приезжающих с деловыми целями.



Как отметила партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко, в дальнейшем можно ожидать увеличения числа иностранных туристов в России благодаря введению электронных виз. Как писали «Известия» , с 1 октября граждане 53 государств, включая страны ЕС, богатые монархии Персидского залива и крупные азиатские страны — Китай, Индию, Турцию и другие, — могут приехать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. Её оформляют бесплатно, документ позволяет находиться в Северной столице восемь дней. Схожая система действует в Приморье и Калининграде. Предполагается, что с 1 января 2021 года по однократным электронным визам можно будет на 16 дней въехать и в другие города России.

Мария ПЕРЕВОЩИКОВА

