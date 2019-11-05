05.11.2019 10:30 247

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость по итогам 2019 года достигнет двух миллиардов долларов, прогнозируют аналитики компании Colliers International в своем отчете. На фоне улучшения основных показателей рынка — постепенный рост ставок, снижение уровня вакансии, рост заполняемости гостиниц — качественные премиальные активы становятся все более привлекательными для инвестирования. При стабильном рубле и низкой инфляции российский рынок может предложить инвестору более высокие по сравнению с европейскими аналогами показатели доходности на качественные объекты.

"Наибольший интерес инвесторов вызывает приобретение индустриальной недвижимости, а также земельных участков под девелопмент, — говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович. — По нашим подсчетам, сумма в два миллиарда долларов уже была достигнута инвесторами по итогам III квартала. Из-за активного роста сегмента e-commerce, а также консолидации рынка жилищного строительства, можно прогнозировать, что до конца 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость составит 250-270 миллиардов рублей".

Дальнейший рост до конца года аналитики связывают с тем, что еще целый ряд крупных сделок (в торговом и офисном сегментах) находится в финальной стадии. Привлекает инвесторов и гостиничная сфера — по итогам III квартала на нее пришелся наибольший объем инвестиций в российских регионах (помимо московского) — 62%, или 145 миллионов долларов.



Интерес инвесторов вызывает индустриальная недвижимость, а также участки под девелопмент

По оценкам JLL, в целом сумма инвестиций в недвижимость, не только коммерческую, в 2019 году может достигнуть и даже превзойти цифру в 3,5 миллиарда долларов. "Сектор офисной недвижимости, доля которого составляет 32% от всего объема сделок, стал лидером по объему привлеченных инвестиций в период с начала года. На втором месте — сектор жилой недвижимости с долей 30%, куда вошли сделки по приобретению участков под строительство, а также апартаментов в инвестиционных целях. Тройку лидеров замыкает сектор торговой недвижимости (21%), — рассказала Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL. — Мы ожидаем сохранения спроса на офисы, а на фоне развития онлайн-торговли — увеличения доли складской недвижимости".

Марина ТРУБИЛИНА

