05.11.2019 15:00 234

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бывшего владельца ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия Ананьева на определение об аресте денежных средств и имущества экс-руководства банка в размере 282,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в кассационном суде определение арбитражного суда Москвы от 29 мая и постановление апелляции от 28 августа.

Тогда суд, в частности, арестовал активы Дмитрия Ананьева и принадлежащие его брату Алексею Ананьеву 12 земельных участков, четыре здания, две квартиры, жилой дом, пять автомобилей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 миллиарда рублей с двенадцати бывших топ-менеджеров банка.

Также были арестованы семь картин, находящиеся в оперативном управлении Института русского реалистического искусства.

Центральный банк (ЦБ) России 15 декабря 2017 года ввел временную администрацию по управлению Промсвязьбанком. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств «Фонда консолидации банковского сектора».

Регулятором предусмотрено предоставление Промсвязьбанку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. В сообщении отмечается, что банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Промсвязьбанк занимал 9-е место по величине активов среди российских банков (активы банка составили 1,3 триллиона рублей на 1 декабря 2017 года) и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций. Банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, офисы банка находятся во всех федеральных округах.

Акционерами Промсвязьбанка по состоянию на 30 июня 2017 года являлись: Promsvyaz Capital B.V. (50,03%), ЕБРР (11,75%), НПФ «Будущее» (10%), ПАО «Московский кредитный банк» (9,97%), НПФ «Сафмар» (6,19%), НПФ «Доверие» (3,81%) и ООО «Левит».

Уголовные дела банкиров

Басманный суд Москвы 10 сентября заочно арестовал Алексея и Дмитрия Ананьевых по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.

«Суд избрал в отношении Ананьевых меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента их передачи правоохранительным органам РФ, либо с момента их фактического задержания на территории РФ», — уточнила собеседница агентства.

Банкирам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).