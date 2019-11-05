05.11.2019 17:00 195

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в аресте имущества пятнадцати бывших руководителей АО АКБ "Газстройбанк" на сумму 1,88 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 2 сентября. Тогда суд посчитал, что АСВ не представлены надлежащие доказательства в подтверждение доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер. Приведенные заявителем доводы сами по себе не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер и свидетельствующими о том, что имеется реальная угроза причинения значительного ущерба, отметил столичный арбитраж.

Требование о принятии обеспечительных мер было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Газстройбанка его экс-руководителей и взыскании с них 1,88 миллиарда рублей. В качестве ответчиков заявлены бывшие председатель правления кредитной организации Александр Каверин, председатель совета директоров Александр Бородин и тринадцать топ-менеджеров банка.

Арбитражный суд Москвы 10 ноября 2016 года удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом АКБ "Газстройбанк".

ЦБ РФ 12 августа 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Газстройбанка. Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.

Как указал регулятор, АО АКБ "Газстройбанк" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, сообщил ЦБ.

По величине активов Газстройбанк на 1 августа 2016 года занимал 335-ое место в банковской системе РФ.