06.11.2019 08:30 251

За три месяца с момента введения ипотечных каникул этим инструментом воспользовались лишь немногие заемщики. Кредиторы связывают низкий спрос с высокой дисциплиной граждан и использованием других инструментов, предлагаемых банками. Однако правозащитники уверены, что банкиры просто недостаточно информируют клиентов о возможности ипотечных каникул, и выступают за расширение списка трудных жизненных ситуаций, при которых граждане могут отсрочить выплаты.

"Ъ" опросил топ-15 ипотечных банков о числе клиентов, которые за три месяца воспользовались ипотечными каникулами. По данным кредитных организаций, речь идет лишь о примерно 7,5 тыс. граждан.

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