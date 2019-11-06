06.11.2019 08:40 208

Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил прозрачность российской бюджетной системы. Оценку повысила в том числе и практика публикации российским минфином "бюджета для граждан" — упрощенной версии документа, описанной менее формальным языком. С практической точки зрения обеспеченная прозрачность бюджета важна для бизнеса и в широком смысле для всех налогоплательщиков, но необходимы и новые шаги вперед.

О прозрачности российской бюджетной системы сообщается в докладе МВФ "Обновленная оценка прозрачности в налогово-бюджетной сфере". Впервые такое исследование МВФ провел в 2014 году. В 2019 году Россия вошла в тройку лучших европейских стран в рейтинге по проведенным оценкам фискальной прозрачности МВФ вместе с Финляндией и Литвой.

По оценке МВФ, успехи особенно очевидны в раскрытии информации о бюджетных рисках и их анализе, отмечают в минфине. Также в докладе отмечается, что бюджетная отчетность стала более комплексной и включает ежегодно публикуемый подробный отчет об издержках, связанных с налоговыми расходами. Кроме того, положительно оценивается применяемый подход к распределению бюджетных ассигнований только в рамках госпрограмм и публикация первых официальных оценок объема и стоимости запасов нефти, газа и минеральных ресурсов в недрах.

В обзоре отмечается, что улучшению бюджетного прогнозирования способствовало применение новой конструкции "бюджетных правил". Положительный эффект на качество управления бюджетными рисками оказало ежегодное представление с 2018 года долгосрочных макроэкономических и бюджетных прогнозов на 17 лет вперед. Повышению открытости бюджетного процесса помогла и публикация федерального бюджета в доступном формате "бюджета для граждан".

Высокие оценки МВФ вполне заслуженны, соглашается руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина. Сейчас не только бюджетная документация, но и вся бюджетная статистика в различных классификациях и уровнях детализации находятся в открытом доступе, подчеркивает она. Так, любой может ознакомиться даже с такими "экзотическими" данными, как объемы налоговой задолженности или структура налоговых баз, найти статистику по уплаченным налогам в разбивке по регионам или видам деятельности. В этом плане Россия опережает не только большинство стран с формирующимися рынками — так, практически нигде в развитых странах нет настолько подробной бюджетной статистики в открытом доступе, констатирует Суслина.

Такой открытости бюджетной системы, как в России, нет не только в развивающихся, но и почти во всех развитых странах

По ее словам, с практической точки зрения бюджетная прозрачность помогает исследователям лучше понимать процессы, протекающие в экономике, а бизнесу — улавливать тенденции госполитики и оценивать риски. "Однако бюджетная прозрачность имеет еще одно важное значение. Она является первым шагом для создания эффективного механизма обратной связи между обществом и органами власти. На текущий момент можно сказать, что этот первый шаг сделан", — говорит эксперт. Теперь, по словам Суслиной, очередь за следующим — создать такой политический климат и предпринимательскую среду, в которой у налогоплательщика появится возможность не только иметь доступ к бюджетной информации в "справочном режиме", но и оказывать влияние на принимаемые решения по бюджетной и налоговой политике.

Прогноз

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом ВВП

Рост экономики Гайаны — маленького государства в Южной Америке рядом с Бразилией и Венесуэлой — в 2020 году, по данным МВФ, может составить 86%. Это почти 20-кратное ускорение: в 2019 году, по прогнозу, экономика Гайаны вырастет на 4,4%. По оценке Bloomberg, прогнозируемый на 2020 год темп роста ВВП Гайаны будет в 14 раз выше китайского.

Такой рост объясняется началом добычи в 2020 году нефти с двух крупных морских месторождений, обнаруженных в 2015 году в территориальных водах Гайаны. Учитывая, что в стране живут всего 780 тысяч человек, Гайана располагает теперь самым высоким ­количеством нефти на душу ­населения.

Роман МАРКЕЛОВ

