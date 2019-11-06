06.11.2019 09:10 166

ЦБ и Минфин готовы обсуждать с негосударственными пенсионными фондами вопрос о вознаграждении в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Ранее НПФ уже поднимали вопрос о возможности введения постоянной части вознаграждения по аналогии с той, которая ранее стала действовать для пенсионных накоплений. При росте конкуренции с другими инвестиционными продуктами фонды должны стремиться не к увеличению вознаграждения, что может быть при введении ее постоянной части, а к ее снижению, указывают эксперты.

ЦБ и Минфин готовы к обсуждению изменения системы вознаграждения по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) НПФ. Это следует из подписанного первым зампредом Банка России Сергеем Швецовым ответа регулятора на предложения по развитию НПО пенсионного лоббиста Национальная ассоциация НПФ (НАПФ). С обоими документами ознакомился "Ъ". В НАПФ подтвердили отправку письма. Вместе с тем ассоциация предлагала лишь ограниченные меры для расширения «источников пополнения собственных средств» фондов. В частности, разрешить НПФ осуществлять, кроме пенсионных, также иные виды деятельности «с возможностью получения соответствующего комиссионного вознаграждения». Или предоставить «возможности НПФ формировать собственные средства за счет взносов вкладчика на расходы на ведение дела». Схожие предложения поступали и от Ассоциации НПФ, которая предлагала «предоставить НПФ право оказывать клиентам… дополнительные информационные, консультационные услуги, а также услуги за счет покупки услуг в коллективных форматах», в том числе страховых продуктов.

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