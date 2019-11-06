06.11.2019 09:20 190

Практически любой инвестор на старте крупного проекта сможет заручиться гарантиями правительства о неизменности базовых условий: налогов (на срок от 6 до 20 лет), техрегулирования, землепользования и застройки, процедур в строительстве (до 3 лет), а также принятых решений о субсидиях.

Эти обязательства в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) правительство готово брать на себя в обмен на крупные инвестиции: от 250 млн рублей для проектов в сфере "человеческого капитала", от 1,5 млрд рублей в промышленности, АПК и IT и от 5 млрд в других сферах экономики. Для мегапроектов (от 10 млрд) предусмотрены дополнительные гарантии. При нарушении СЗПК федеральный или региональный бюджет (соглашения о гарантиях смогут заключать и региональные власти) должен будет возместить ущерб. Без привязки к объему проекта и заключению СЗПК правительство обещает инвесторам трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых изменений, ухудшающих условия инвестиционной деятельности.

В обмен на крупные инвестиции правительство возьмет на себя беспрецедентные гарантии бизнесу

Такие гарантии содержатся в пакете законов, которые правительство после долгих дискуссий внесло в Госдуму. По сути, это инвестиционный кодекс, призванный оградить "длинные" проекты от изменений правил игры, которые ухудшают их рентабельность.

Закон поможет запустить инвестпроекты на сумму не менее 30 триллионов рублей, говорил замминистра финансов Андрей Иванов. В материалах правительства указывается, что для достижения национальных целей инвестиции частного бизнеса до 2024 года должны превысить федеральное финансирование нацпроектов не менее чем в два-три раза и составить от 26 до 39 триллионов рублей. Этого нельзя добиться директивным порядком, объясняют беспрецедентные гарантии инвесторам авторы законопроекта.

"Его следует воспринимать как признание решающего вклада бизнеса в модернизацию экономики, — отмечает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. — Ресурсов государства для необходимого увеличения инвестиционной активности явно недостаточно". Но законопроект носит рамочный характер, и многое зависит от того, какие меры поддержки смогут быть наполнены реальным содержанием, особенно с учетом бюджетных ограничений в регионах. Кроме того, никакие действия по улучшению инвестклимата не могут заменить собой главного — роста спроса, который и является основным двигателем ускорения инвестиций. "Именно ожидание будущих доходов будет решающим фактором, который приведет к положительному инвестиционному решению, — считает он. — Пока этого нет, влияние закона о поощрении капиталовложений будет ограниченным".

Игорь ЗУБКОВ

