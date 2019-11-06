06.11.2019 10:00 594

Эпидемия отрицательных ставок пришла и в Россию: банки начинают взимать плату за хранение евро. Явление это достаточно новое, и соответствующий финансовый инструментарий для адекватной замены банковских депозитов практически отсутствует. Как здесь быть?

На днях вышло новое «послание» от Говарда Маркса — миллиардера и одного из самых известных мировых гуру в области инвестиций, сооснователя компании Oaktree Capital Management. Оно посвящено именно проблеме отрицательных ставок. Интересно, что когда Маркса попросили рассказать об отрицательных процентных ставках, то его первая реакция была такой: «Я не могу. Я ничего об этом не знаю».

Первый вопрос, который встает сейчас перед россиянами: что им делать со своими деньгами, как сохранить заработанное? Известно, что многие предпочитают искать защиту для своих сбережений именно в валютных вкладах. Не является выходом из сложившийся ситуации и использование надежных облигаций, номинированных в долларах или евро.

По данным Bloomberg , сейчас в мире более $17 трлн бумаг с фиксированной доходностью, которые приносят своим владельцам только убытки. Однако если принять в расчет и инфляцию, то количество таких облигаций вырастет аж до $35,7 трлн.

Почему же люди продолжают покупать эти бумаги и хранить валюту в банках, несмотря на то, что это элементарно противоречит здравому смыслу? Говард Маркс попытался найти объяснение данному явлению. Его основной вывод свелся к тому, что люди просто боятся, что со временем процентные ставки станут еще ниже, — а значит, их нынешний выбор окажется уже не таким плохим.

Чего следует опасаться?

Использование отрицательных ставок может привести к тому, что на свет появятся разнообразные мошеннические схемы, предлагающие нуждающимся возможность «заработать больше, чем в банке». Думаю, что в той или иной мере не упустят свой шанс заработать на трудностях клиентов и сами банки, а также инвестиционные и финансовые компании.

В этой связи мы можем вскоре столкнуться с существенным ухудшением материального благосостояния россиян, позарившихся на подобные предложения и оставшихся ни с чем. Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров сомнительных предложений, которые сейчас циркулируют в Европе (намеренно не даю ссылок, чтобы не делать этим компаниям рекламу).

Вот пример «австрийской» схемы с гарантией. Что они предлагают? Самый простой вариант — это обычный счет, например, долларах или евро. Вам обещают гарантированно платить 4% годовых. Нет никаких ограничений по времени, забрать деньги можно в любой момент. Заявка оформляется максимально просто: не нужно показывать источники происхождения денег, рассказывать о своем налоговом резидентстве, подтверждать адрес проживания — все то, без чего сейчас ни одна финансовая компания даже не начнет разговаривать с вами. Для тех, кто хочет открыть сберегательную программу от одного года до десяти, гарантированный доход выше — 6%. Достойная замена валютным депозитам! Несомненно, на эту схему найдется много желающих.

Но на чем же «зарабатывают» наши друзья? Нужно хорошо прошерстить сайт, чтобы найти беглое упоминание об этом. Оказывается, что организаторы этой схемы 50% денег вкладывают в кредитование компаний и корпоративные облигации, а еще 50% инвестируют на глобальном фондовом рынке. Любому человеку, который хоть немного знаком с основами инвестирования, совершенно ясно, что такой подход не предполагает никаких гарантий на сам капитал и, соответственно, на доход от него.

А вот компания из Антигуа. Здесь ставки уже выше — 7,5% годовых. Принимаются все валюты. Больших денег не нужно — можно начинать с 500 долларов или евро. Деньги можно перевести с карточки. Если решите держать свои сбережения, скажем, 5 лет, то ваш доход может вырасти и до 10% в год. Другое «хорошее» предложение — из Эстонии. Трехмесячный сберегательный счет — 4,5% годовых, шестимесячный — 6,0%, годовой — 7,0%. Все это возможно для сумм от €10 000. Но напрасно вы будете искать, какой регулирующий орган дал разрешение на такую деятельность, которая, в принципе, попадает под характеристику «банковские услуги». В вопросах и ответах на сайте компании есть лишь ссылка на членство в The Savings and Loan Association. Маловато будет.

Золото поможет?

В конце своего письма к клиентам Oaktree Говард Маркс пишет, что защиту от отрицательных процентных ставок он видит только во вложениях в активы с «устойчивым денежным потоком». Речь идет о таких традиционных «вещах», как акции, облигации, недвижимость и т. д. Полагаю, что для большинства вкладчиков, например, Сбербанка, которые практически перестали получать доход по своим валютным вкладам, такой совет малопригоден, так как предполагает вовлечение в этот процесс высококлассных специалистов.

Что здесь можно предложить? Не многое. Сложность заключается в том, что советов «для всех» практически не осталось. Ограничимся только некоторыми рекомендациями, которые могут быть в какой-то степени полезны подавляющему числу банковских клиентов.

Я бы рекомендовал не делать никаких «резких движений», не получив заключение от специалиста. При этом нужно четко понимать, что, как правило, все новые решения будут связаны с повышенным риском потерь — прямых или косвенных. Ни в коем случае не нужно полностью переориентироваться на рубль. Особенно тем, у кого, есть долговременные цели, и они копят деньги на их достижение. Это рискованный путь, так как в настоящее время отечественная валюта, на мой взгляд, для этого не совсем подходит.

Лет 10-15 назад проблема с отрицательными ставками в России могла относительно легко решаться с помощью недвижимости. Сейчас этот вариант достаточно проблематичный и малопредсказуемый.

Тем, кто регулярно откладывает деньги с целью накопить на дом, обучение ребенка или старость, можно предложить начать покупать на эти деньги золото. Регулярность таких приобретений может позволить вам с большой вероятностью не только собрать необходимую сумму, но и немного на этом зарабатывать.

Для тех же целей можно 10-20% того, что вы откладываете, инвестировать на фондовом рынке. Лучше всего здесь не мудрствовать, а использовать надежный биржевой фонд — ETF, который отражает динамику индекса широкого рынка США S&P500. Для людей, более продвинутых в вопросах инвестиций и готовых посвятить этому часть своего свободного времени, я бы посоветовал обратить внимание на новинку на поле финансовых инструментов. Это ETF серии Buffer, которые позволяют защитить свои вложения от падения фондового рынка. Это своеобразная замена структурированным продуктам — более дешевая и гибкая.

В заключение следует особо отметить, что макроэкономическая ситуация в мире такова, что нам еще многие годы, если не десятилетия, придется жить в условиях, когда банки не будут платить по валютным вкладам. Возможно, что со временем измениться и само понятие депозита. Уже начинают появляться в США специальные вклады, доходность которых зависит, например, от того, как «сработал» индекс S&P500 за тот или иной промежуток времени. И это только начало новой эпохи, в которой придется жить нам и нашим деньгам.

Исаак БЕККЕР, Forbes Contributor

