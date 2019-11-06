06.11.2019 10:20 256

Почти половина (40%) россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни. Это показало исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия». Что касается дополнительного дня отдыха, большинство опрошенных высказались за пятницу, четверть — за понедельник, а еще 14% предпочли бы выходной в среду.

Не очень рабочая неделя

В исследовании HeadHunter о перспективах появления в России четырехдневной рабочей недели приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили, что готовы к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% — «в любом случае». Против четырехдневки высказались только 9% респондентов (здесь и далее часть опрошенных затруднились с ответом).

Из тех, кто так или иначе за сокращение рабочей недели, 40% заявили о готовности работать интенсивнее, 30% согласны увеличить продолжительность трудового дня, 18% не против отказаться от перерыва на обед, а 4% даже готовы остаться без части зарплаты. Еще 29% сказали, что не хотят ничего менять.

Пятница, по мнению 59% участников исследования, — наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного. Четверть (26%) высказались за то, чтобы отдыхать в понедельник, 14% выступили за среду. Четверг набрал только 1% голосов, вторник — 0,3%.

Также респондентам задавали вопрос о том, какой вариант для них предпочтительнее при условии сокращения количества рабочих часов в неделю: пять укороченных трудовых дней или четыре обычных. За первый вариант высказались только 30% опрошенных, за второй — 70%. Чаще других за сохранение пятидневного режима работы высказывались генеральные директора и владельцы компаний: среди них этот вариант выбирали 42% опрошенных.

Поклонников четырехдневки оказалось больше всего среди работающих в отрасли добычи сырья (80%), автомобильном бизнесе (79%) и сфере управления персоналом (78%). В региональном разрезе чаще других голосовали за дополнительный выходной жители Белгородской (83%), Ярославской и Московской областей (по 75%). В столице и Санкт-Петербурге за четырехдневку при сокращении рабочих часов высказались 73% и 72% опрошенных соответственно. Больше всего сторонников традиционной пятидневной трудовой недели в Алтайском крае, где голоса разделились поровну.

Тем не менее пока опрошенные не особо верят, что четырехдневка станет реальностью в ближайшие три-пять лет — об этом заявили 60% респондентов. 27%, напротив, считают, что появление дополнительного выходного в эти сроки вполне возможно.

Трудовая арифметика

Чтобы избежать снижения темпов роста экономики, при переходе на четырехдневную рабочую неделю необходимо обеспечить рост производительности труда как минимум на 20%, пояснил «Известиям» директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов. Например, если рабочий делал 10 деталей за смену, то в новых условиях ему нужно будет изготавливать 12. Расчеты проводились для ситуации, если нормальной продолжительностью трудового времени будет восемь часов четыре дня в неделю, то есть на 20% меньше, чем сейчас (восемь часов пять дней в неделю).

— Необходимый рост может произойти, а может и нет. Как правило, производительность труда повышается, когда компания или экономика в кризисном состоянии, высок риск увольнения. Повышается ценность рабочего места, люди больше выкладываются, — заметил эксперт. — Напротив, когда люди много отдыхают, им сложнее втягиваться в процесс. Почти каждый испытывал это состояние после длительного отпуска.

Однако рост производительности труда и изменение режима работы могут быть обеспечены и за счет внедрения принципиально новых технологий или организационно-управленческих решений, отметила ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.

Если же производительность труда останется неизменной, то столь одобряемая россиянами четырехдневка может привести к ускорению темпа роста цен, отметил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

— Тогда при сокращении рабочей недели занятость должна увеличиться на 20% во всех видах производств, и обеспечить кадрами все сектора экономики не получится. Необходимость нанимать персонал и конкуренция за кадры приведут к росту фонда оплаты труда в коммерческом секторе приблизительно на 40%, — рассуждает эксперт.

Рост расходов бизнеса на зарплаты, в свою очередь, приведет к росту стоимости товаров и увеличению инфляции до 10–12%, рассчитал Александр Сафонов.

Как писали «Известия», ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изучить перспективы введения четырехдневной рабочей недели. Минтруд направил в правительство доклад, где указал, что вопрос требует дальнейшего изучения. Чиновники отметили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу и увеличить себестоимость продукции. При этом мера может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.

Также чиновники планировали рассмотреть вариант внедрения в пилотном режиме четырехдневной рабочей недели на некоторых предприятиях, участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». На прошлой неделе замглавы Минэкономики Петр Засельский заявлял, что пока что ни одна фирма идею не поддержала.

Анна ИВУШКИНА

