06.11.2019 10:30 207

Правительство определило угрозы устойчивости и безопасности Рунета. Среди них — кибератаки, аварии и отключение от всемирной сети.

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности работы интернета в России, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, перечень содержится в проекте постановления, который сейчас согласовывают профильные министерства.

В документе уточняется, что именно власти считают угрозой интернету. Это нарушение способности сети противостоять попыткам несанкционированного доступа, нарушающим работу внешним или внутренним воздействиям и распространению запрещенной в России информации, пишет «Интерфакс». Кроме того, угрозой считается нарушение работы сети при отказе части ее элементов или при воздействии природных или технологических факторов.

По данным агентства, список угроз включает кибератаки и другие воздействия на системы, которые могут помешать работе сети. Отдельной угрозой считается потеря доступа граждан к онлайн-ресурсам органов власти. В документе также упоминаются нарушения работы информационной безопасности систем операторов, центра мониторинга и управления сетью, национальной системы доменных имен и критической инфраструктуры России. Угрозой правительство предлагает считать и невозможность вызвать экстренные службы или обеспечить доступ к услугам связи для критически важных объектов, если сеть выйдет из строя из-за аварий или перегрузки.

Отдельное положение касается подключения российского сегмента интернета к мировой сети. Отсутствие соединения между пользователями услуг связи или информационными ресурсами правительство также предлагает считать угрозой интернету. В первую очередь это касается отсутствия связи с зарубежными сетями и иностранными пользователями и сайтами, а следовательно, и взаимодействия между сторонами, пишет «Интерфакс».

Поправки к законам, которые должны обеспечить целостность, устойчивость и безопасность интернета в России, вступили в силу 1 ноября. Они предусматривают создание в России инфраструктуры для обеспечения работы интернета даже при отключении от зарубежных корневых серверов. В то же время операторы по закону обязаны установить оборудование, способное определять источник трафика. Координировать усилия компаний будет специальный центр мониторинга и управления сетью. По закону, в случае угрозы работе Рунета Роскомнадзор должен централизованно управлять трафиком. С 2021 года операторы связи будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной, тогда же госорганы обязаны перейти на российские средства шифрования информации.

Закон об устойчивом Рунете — одна из нескольких инициатив властей, касающихся интернета, которые появились в последнее время. Сейчас обсуждаются еще две громкие инициативы: предложение группы сенаторов во главе с Андреем Клишасом запретить анонимное пользование электронной почтой и так называемый закон Горелкина, который предполагает ограничение доли иностранного владения в значимых интернет-компаниях. Эти инициативы пока не приняты. «Закон Горелкина» в октябре предложило изменить правительство.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

