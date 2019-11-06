Рубль утром ушел в минус с учетом текущих изменений рынка форекс

06.11.2019 11:00 221

Рубль утром среды умеренно дешевеет, отражая текущую динамику рынка форекс, где сырьевые и развивающиеся валюты стали тяготеть к снижению после нейтрального начала дня.

В течение дня локальное влияние на котировки могут оказать объявляемые Минфином в полдень параметры покупки валюты на ноябрь, а затем итоги аукциона по размещению 20-летних ОФЗ.

К 10.15 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,58, и рубль теряет 0,15%.

К евро рубль дешевеет на столько же, до отметки 70,42.

На форексе доллар США показывает сейчас минимальные изменения к евро, но теряет почти 0,2% к иене.

Одновременно среди валют сырьевого и развивающегося сегментов форекса начала превалировать негативная динамика в отсутствие свежих позитивных новостей о продвижении Вашингтона и Пекина к заключению торговой сделки.

На рынке нефти базовые сорта утром среды снижаются после данных о росте запасов в США сильнее прогнозов.

Сейчас баррель Brent оценивается в $62,60 (-0,6%).

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА