Рубль утром среды умеренно дешевеет, отражая текущую динамику рынка форекс, где сырьевые и развивающиеся валюты стали тяготеть к снижению после нейтрального начала дня.
В течение дня локальное влияние на котировки могут оказать объявляемые Минфином в полдень параметры покупки валюты на ноябрь, а затем итоги аукциона по размещению 20-летних ОФЗ.
К 10.15 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,58, и рубль теряет 0,15%.
К евро рубль дешевеет на столько же, до отметки 70,42.
На форексе доллар США показывает сейчас минимальные изменения к евро, но теряет почти 0,2% к иене.
Одновременно среди валют сырьевого и развивающегося сегментов форекса начала превалировать негативная динамика в отсутствие свежих позитивных новостей о продвижении Вашингтона и Пекина к заключению торговой сделки.
На рынке нефти базовые сорта утром среды снижаются после данных о росте запасов в США сильнее прогнозов.
Сейчас баррель Brent оценивается в $62,60 (-0,6%).
Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА