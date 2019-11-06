06.11.2019 17:00 216

Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8-1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf)

Официальный прогноз Банка России по росту ВВП на 2019 год равен 0,8-1,3%, прогноз Минэкономразвития — 1,3%.

Счетная палата ожидает, что максимум роста экономики России в текущем году составит 1%. Всемирный банк оценивает рост ВВП по итогам года также в 1%.

Понижение квартальной оценки

ЦБ понизил квартальную оценку роста ВВП, очищенную от сезонности, в третьем квартале до 0,2%, в сентябре оценка была 0,2-0,3%.

Прогнозная оценка на четвертый квартал тоже была понижена до 0,2% очищенного от сезонности роста с 0,3%, следует из бюллетеня. При этом аналитики ЦБ ожидают постепенного ускорения роста ВВП в первом квартале 2020 года.

Замедление мировой экономики продолжает негативно сказываться на динамике российского экспорта, отметили они. В результате рост российской экономики, вероятно, останется ниже потенциала, несмотря на сохраняющийся положительный кредитный импульс от роста кредитования, который поддерживает внутренний спрос в экономике, говорится в бюллетене.

Рост базовых отраслей

Рост выпуска продукции базовых отраслей в среднем за третий квартал в годовом выражении ускорился до 2,0% с 0,9% за второй квартал. Улучшение произошло за счет практически всех отраслей, за исключением добычи полезных ископаемых и розничной торговли, где наблюдалось замедление темпов роста, указывают аналитики.

Наибольший рост в сентябре показало сельское хозяйство (+5,6%), что связано со сбором более высоких чем годом ранее объемов урожая, а также оптовые продажи (+4,6%), чему способствовали в том числе растущие объемы выпуска обрабатывающих производств. При этом розничная торговля продолжила замедляться — +0,7% в сентябре против +0,8% в августе.

В строительстве в сентябре объемы работ немного увеличились после околонулевой динамики в течение года (до +0,8% с +0,3% в августе). В транспортном комплексе выпуск продолжает сокращаться, хотя меньшими темпами, чем в августе (-0,2% после -0,6% в августе).

По оценкам аналитиков ЦБ, сентябре промышленность сократилась на 0,2% месяц к месяц без учета сезонного фактора. В целом в третьем квартале очищенный от сезонности рост промышленности замедлился до 0,45% квартал к кварталу после 1% во втором квартале. Снижение промышленного производства в сентябре относительно августа обусловлено сокращением как в добыче, так и в обработке.

Минэкономразвития оценило рост ВВП в третьем квартале в 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% роста в первом и втором квартале года соответственно (.pdf) Резкое ускорение роста экономики является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами, подчеркнули в ведомстве. С учетом дальнейшего охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в четвертом квартале года может замедлиться до 1,4–1,5% в годовом выражении, считают в министерстве.

Росстат пока не представил данные о динамике ВВП в третьем квартале года. Аналитики «ВТБ Капитала» предупредили, что годовая динамика ВВП может, как и в прошлом году, стать сюрпризом для экономистов из-за возможного пересмотра Росстатом показателей строительного сектора.

Юлия СТАРОСТИНА