Мало малых: занятость в МСП сократилась почти на 600 тыс. человек

Численность работников в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) по сравнению с прошлым октябрем снизилась почти на 600 тыс. и составила 15,4 млн человек. Это следует из данных единого реестра ФНС, с которыми ознакомились «Известия». Количество предприятий также сократилось — на 116 тыс. В налоговой службе заявили, что негативная динамика обусловлена укрупнением предприятий, а в Минэкономразвития выразили надежду на улучшение показателей в следующем году. Уволившиеся сотрудники могли стать самозанятыми или перейти на работу в крупные компании, предположили опрошенные «Известиями» эксперты.

Малый бизнес без работы

Сильнее всего упала среднесписочная численность сотрудников в малых компаниях — работников стало меньше на 364,9 тыс. человек. Средние фирмы недосчитались 135,9 тыс. сотрудников, а микропредприятия — 67 тыс., следует из данных налоговой. В общей сложности сокращение среднесписочного показателя за последний год составило 567 тыс.

Снижение происходило планомерно: из двенадцати месяцев не было ни одного, по итогам которого численность работников МСП показала бы позитивную динамику. В Минэкономразвития объяснили это спецификой ведения реестра: информация по занятости в действующих или вновь созданных компаниях ежемесячно не обновляется, в то время как сотрудники предприятий, которые прекратили деятельность, оперативно исключаются из статистики.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Среднесписочная численность сотрудников — сумма количества работников за каждый календарный день месяца, включая выходные и праздники, разделенная на количество рабочих дней. В едином реестре ФНС доступна информация о сумме среднесписочной численности работников субъектов МСП, которые подали отчетность до 20 января текущего года. При этом ИП, не привлекавшие наемных работников, в статистику не включены.

Тем не менее по численности субъектов МСП реестр предоставляет актуальную информацию, которая обновляется каждый месяц. По состоянию на октябрь 2019 года по сравнению с октябрем 2018-го прекратили работу 116 тыс. предприятий малого и среднего предпринимательства, следует из ресурса ФНС. При этом ранее в Минэкономразвития «Известиям» сообщали, что с августа 2018 по август 2019 года закрылось 667,9 тыс. фирм. Тогда в ведомстве связали это с повышением НДС, отменой пониженных тарифов по страховым взносам для некоторых категорий предприятий, а также с внедрением контрольно-кассовой техники.

Причины падения

Среднесписочная численность занятых находится в прямой зависимости от количества субъектов МСП. В ФНС «Известиям» заявили, что одной из причин сокращения числа небольших фирм стало укрупнение предприятий, которое стало возможным благодаря господдержке бизнеса. Меры правительства позволили компаниям расширить производство и, соответственно, увеличить свой штат. После этого фирмы перестали соответствовать критериям средних предприятий, что отразилось на статистике, отметили в налоговой службе.

Снижение числа компаний, а значит, и занятости связано с недоверием бизнеса к мерам господдержки, поспорил сопредседатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян. Предприниматели настороженно относятся к льготным программам, так как они требуют выхода из тени. Это грозит им в дальнейшем избыточными проверками, а в худшем случае и закрытием бизнеса, отметил эксперт. При этом увеличение налога на добавленную стоимость и установка контрольно-кассовых аппаратов, по его мнению, на динамике не сказались.

На сокращение среднесписочной численности сотрудников малого и среднего предпринимательства могла повлиять цифровизация, предположил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Есть много функций, которые людям выполнять необязательно — с ними теперь справляется компьютер. Эксперт также отметил, что важную роль в сокращении небольших предприятий сыграли снижение покупательской способности населения и агрессивная политика крупного бизнеса.

Сотрудники малых и средних компаний могли просто перерегистрироваться в качестве самозанятых, полагает директор института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. Он отметил, что для многих специальный налоговый режим со ставками 4–6% намного выгоднее любой другой формы организации бизнеса.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович поддержал мнение коллеги. Работники МСП, скорее всего, стали самозанятыми или перешли в крупные компании, перестав числиться в реестре ФНС, заявил он.

При этом Минэкономразвития не считает данные налоговой службы по среднесписочной численности сотрудников достаточно репрезентативными, чтобы оценивать развитие малого и среднего бизнеса, заявил «Известиям» представитель ведомства. Он отметил, что информация появляется на ресурсе с большим опозданием, поэтому в следующем отчетном периоде в Минэкономразвития ожидают улучшения показателей. В пресс-службе министерства подчеркнули, что такие меры, как льготное кредитование МСП, гарантийная поддержка и предоставление помещений на льготных условиях, смогут отразиться на занятости только с отсроченным эффектом.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

