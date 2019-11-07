07.11.2019 08:50 137

Минэкономразвития подготовило новую программу упрощения административных процедур для бизнеса. Инициатива может решить сразу несколько задач — привлечь инвестиции и помочь России подняться в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Минэкономразвития разработало новую программу упрощения административных процедур, с которыми сталкивается бизнес, узнали «Ведомости». Газета называет документ планом трансформации делового климата, в нем 16 направлений, среди которых городское строительство, таможенное регулирование и экология.

Предложения министерства могут помочь выполнить как минимум две задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, отмечают «Ведомости». Во-первых, Минэкономразвития рассчитывает, что план позволит увеличить к 2024 году долю инвестиций в экономике до 25% (сейчас примерно 21%), пишет газета. По данным «Ведомостей», для этого ведомство добавило в план больше ста положений, большая часть которых касается реформы контроля и надзора. Кроме того, министерство намерено решить проблему акционеров, с которыми утрачен контакт: сейчас компании решают ее через суды. Также в программе упоминается защита бизнеса от необоснованной блокировки счетов.

Во-вторых, инициатива может поднять Россию в рейтинге Doing Business, который показывает, насколько легко в той или иной стране вести бизнес. Путин в майских указах в 2012 году поставил задачу к 2018 году подняться в рейтинге с 124-го места на 20-е. Выполнять задачу правительству не удалось: в прошлом году Россия оказалась только 31-й. В 2019 году Россия оказалась на 28-м месте из 190.

Всемирный банк учитывает при составлении рейтинга пять из 16 направлений плана. Положения о защите миноритариев и налогообложению Минэкономразвития внесло в документ в январе, а теперь добавились задачи ускорить регистрацию собственности, подключение к электросетям и получение разрешений на строительство, указали «Ведомости». Два последних показателя — единственные, по которым Россия в этом году поднялась в рейтинге.

Российская часть списка составляется по Москве и Петербургу. Минэкономразвития предлагает сократить там срок подключения к электросетям более чем вдвое — до 30 и 35 дней соответственно, сообщают «Ведомости». Ускорить регистрацию собственности поможет переход на типовые формы электронных договоров по всем видам сделок с недвижимостью и разрешение регистрировать права собственности сразу после ввода объектов в эксплуатацию, пояснила газете руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Число процедур для получения разрешения на строительство Минэкономразвития предложило сократить с 15 до 13, а время на их прохождение со 194 до 136 дней, перечислило издание.

Предложения Минэкономразвития по защите миноритариев и налогообложению пока не дали эффекта: по этим показателям Россия в рейтинге даже упала. Одно из предложений на этом направлении — разрешить непубличным компаниям не проводить аудит годовой финансовой отчетности по решению общего собрания акционеров. Такой законопроект министерство намерено внести в декабре 2020 года, сообщили «Ведомости».

Разногласия в оценках министр финансов Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Мишустин в переписке с руководством Всемирного банка разного уровня обсуждают с 2012 года, писал «Коммерсантъ». По его данным, спорным вопросам были посвящены «многие десятки встреч», но так как масштаб разногласий не сократился, российские ведомства решили сообщать о них открыто.

Федеральная налоговая служба считает методику рейтинга непрозрачной, а данные Всемирного банка — сильно расходящимися с данными независимых экспертов и опросами, которые проводили представители российского бизнеса, говорится в официальном сообщении ФНС, поступившем в редакцию Forbes. Служба подтвердила, что не раз вместе с Минфином обращалась во Всемирный банк с просьбой о разъяснениях, но «никаких ответов, подкрепленных конкретными фактами, ФНС не получала», отметило ведомство. По подсчетам компании 1С, на подготовку налоговой отчетности в России в среднем уходит не больше 32 часов в год, а по расчетам самой ФАС — не больше 10 часов, тогда как Всемирный банк называет цифру 159 часов в год, указала антимонопольная служба.

Кроме того, Всемирный банк не учитывает действия силовых структур, цитируют «Ведомости» научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталью Зубаревич. При этом из 180 специалистов почти 70% считают, что вести бизнес небезопасно, пишет газета со ссылкой на опрос Федеральной службы охраны.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

