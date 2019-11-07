07.11.2019 09:10 194

В конце прошлой недели в Ассоциации Финтех (АФТ) прошла встреча, посвященная внедрению биометрии в услуги банков. Участников встречи попросили в сжатые сроки отчитаться о готовности их мобильных приложений и банкоматов для предоставления услуг с использованием биометрических данных, а также о планах по оказанию на основании биометрии услуг сторонним клиентам и юрлицам. И если с услугами для своих розничных клиентов банки в основном разобрались, то к обслуживанию сторонних и тем более корпоративных клиентов оказались пока не готовы.

"Ъ" стали известны подробности состоявшейся 1 ноября встречи в АФТ, посвященной реализации проектов удаленной идентификации. О ней рассказали участники рынка. Согласно планам ЦБ, с 1 января 2020 года банки должны начать с помощью биометрии предоставлять три базовых услуги: открытие счетов или вкладов, выдачу потребительских кредитов, денежные переводы. По итогам встречи ("Ъ" ознакомился с ее протоколом) АФТ попросила в сжатые сроки (до 15 ноября) представить данные по реализованным технологиям для подтверждения операций в дистанционных каналах с использованием биометрии. «Речь идет о том, чтобы наравне со стандартной авторизацией в приложении, например, с помощью кода, пользователь мог выбрать биометрическую авторизацию при наличии его данных в Единой биометрической системе (ЕБС)»,— говорит один из участников встречи. По его словам, после выбора услуги необходимо пройти «аутентификацию с помощью камеры мобильного телефона, терминала, банкомата или компьютера (проверяется фото и голос) и в случае успеха получить необходимый продукт».

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