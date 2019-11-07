07.11.2019 09:40 395

Спрос в экономике будет расти благодаря бюджетным инвестициям, а низкая инфляция поддержит рост доходов населения, считают в Центробанке.

"В ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике, в то время как замедление инфляции поддержит рост реальных доходов населения и потребительский спрос", — отмечают аналитики. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ подготовил очередной бюллетень "О чем говорят тренды".

Рост экономики в III квартале ускорился в годовом сопоставлении. Однако пока его темпы все же остаются пониженными. Влияет на это уменьшение экспорта из-за торможения мировой экономики, неблагоприятные демографические тенденции, а также структурные проблемы в российской экономике.

По итогам этого года рост ВВП будет находиться в интервале 0,8-1 процента, прогнозируют в Центробанке.

При этом рост выпуска продукции в базовых отраслях в среднем за третий квартал в годовом выражении ускорился до 2 процентов с 0,9 процента во втором квартале. Замедление роста заметно только в добыче полезных ископаемых и розничной торговле.

Больше всего в сентябре выросло сельское хозяйство — на 5,6 процента, чему способствовал хороший урожай. Оптовая торговля выросла на 4,6 процента на фоне роста объемов выпуска обрабатывающих производств. В строительстве объемы работ увеличились до 0,8 процента в сентябре с 0,3 процента в августе.

Евгений ГАЙВА

