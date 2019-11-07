07.11.2019 09:50 225

По внешнеторговым контрактам в январе-сентябре 2019 года бизнес не вернул из-за границы 24 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил первый замглавы ФТС Руслан Давыдов. По данным службы, это на 2 млрд больше, чем годом ранее, что свидетельствует о росте неисполнения требований по репатриации денег в Россию. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что невозврат выручки — не преступление. По их мнению, уровень валютного регулирования в РФ всё еще остается слишком жестким, хотя бизнесу неоднократно обещали его ослабить.

Миллиардные оттоки

Основная часть нарушений по нерепатриации валютной выручки (более 70%) распространяется на экспорт леса, рассказал Руслан Давыдов. При вывозе древесины полученный доход часто остается за рубежом, причем почти весь российский экспорт лесоматериалов приходится на Китай и Финляндию, добавил он.

Всего за девять месяцев этого года в иностранной и национальной валюте в Россию не возвращено 24 млрд рублей, сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). В ее пресс-службе рассказали, что это на 2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, существенная часть невозврата приходится на долю компаний-однодневок. Такие предприятия, получив выручку, обычно сразу ликвидируются и их трудно найти, пояснил Руслан Давыдов. В таких случаях не с кого взыскивать штрафы. Долги перед бюджетом копятся, и позже их приходится списывать.

— Нам важно, чтобы валютный контроль не создавал лишних проблем для бизнеса и при этом перекрыл все лазейки для оттока капитала за рубеж через недобросовестную торговлю товарами. Всего с начала года за уклонение от исполнения обязанностей по возврату валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело, — отметил первый замглавы ФТС.

В Центробанке не ответили на вопросы «Известий» об объеме ввезенных и вывезенных денег, а также о количестве сомнительных операций.

Невозврат не так страшен

По действующему в России законодательству компании (экспортеры, импортеры) обязаны возвращать на счета в российских банках выручку как в иностранной валюте, так и в рублях. Штраф за нерепатриацию составляет 75–100% от суммы сделки. За невозврат выручки в крупном и особо крупном размерах грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В марте 2019 года глава правительства дал поручение ведомствам и Российскому экспортному центру (РЭЦ) подготовить законопроект об отмене статьи УК за нерепатриацию валюты. В августе были приняты поправки в закон о валютном регулировании и контроле. В частности, с 2020-го отменяется требование по репатриации рублевой выручки для экспортеров несырьевых товаров, а с 2024 года и для поставщиков некоторых сырьевых. Запланированы послабления и в части совершения валютных операций с использованием счетов, открытых в зарубежных банках.

Большинство мер по либерализации валютного контроля — инициативы Минфина. Также же министерство подготовило и внесло в Госдуму документы, предусматривающие снижение штрафов для экспортёров и отмену уголовного наказания за невозврат валюты. На вопросы «Известий» о последних изменениях валютного законодательства в Минфине не ответили.

Уровень валютного регулирования на российском рынке всё еще высок, считает партнер, руководитель группы по оказанию услуг в области управления персоналом и налогообложения физлиц KPMG в России и СНГ Донат Подниек. Он добавил, что последние изменения должны существенно уменьшить нагрузку на определенные категории резидентов. В частности, это коснется экспортеров, заключающих сделки с нерезидентами в рублях, и граждан, инвестирующих через банки в ряде стран.

Невозврат в Россию экспортерами валютной выручки — это не преступление, подчеркнул президент «Опоры России» Александр Калинин. Бизнес давно ждет либерализации валютного законодательства, но пока обещания правительства не выполняются, отметил он. Александр Калинин подчеркнул, что архаичность запретов в этой сфере отбивает у предпринимателей желание экспортировать что-либо: никто не хочет рисковать. К тому же зачастую вернуть в Россию средства не позволяет недобросовестность зарубежных партнеров, которые вовремя не перевели российским компаниям деньги.

Закон о валютном контроле должен перестать действовать, считает эксперт РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее словам, отмена репатриации рублевой выручки мало скажется на бизнесе, так как большинство внешнеторговых сделок заключаются в иностранной валюте. Упразднение механизмов валютного контроля приведет к притоку капитала, а действующий режим репатриации работает на отчетность, но не на экономику, считает она.

Учитывая, что существенная часть невозврата приходится на фирмы-однодневки, при ослаблении контроля может вырасти отток денег из страны, считает Донат Подниек. При этом он подчеркнул, что повышение прозрачности системы и упрощение взаимодействия финансовых и налоговых служб осложнит реализацию преступных схем. Увеличение сумм вывода денег через внешнеторговые контракты не катастрофично, так как наряду с этим растет и экспорт в долларовом эквиваленте, добавил он.

Для того чтобы снизить потери и дать бизнесу возможность «свободно дышать», по мнению эксперта, нужно повышать конкурентоспособность регуляторной системы и уровень доверия к финансовой.

Роза АЛМАКУНОВА

