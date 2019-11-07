07.11.2019 10:00 244

Банк России исключит инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) из законопроекта о категоризации инвесторов. Страховщики поддержали такое решение, а профучастники рынка ценных бумаг видят в этом несправедливость по отношению к другим структурным продуктам.

Концепции законопроекта о категоризации инвесторов вновь изменилась. Как сообщил "Ъ" в среду, 6 ноября, представитель ЦБ, в уточненной версии из нее будут исключены нормы, касающиеся приобретения полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). В презентации, представленной ЦБ участникам рынка на прошлой неделе (см. "Ъ" от 30 октября), предполагалось, что неквалифицированным инвесторам будут доступны договоры страхования жизни (при участии страхователя в инвестиционном доходе страховщика) при сроке свыше пяти лет или без защиты капитала только после тестирования. Теперь таких ограничений не остается.

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