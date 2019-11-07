07.11.2019 10:20 246

Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера, который поможет России войти в число стран-лидеров «квантовой гонки». К 2024 году десятилетнее отставание России по квантовым технологиям хотят сократить до двух-трех лет.

Госкорпорация «Росатом» запускает проект по созданию российского квантового компьютера, говорится в поступившем в Forbes сообщении компании. Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей. Из этой суммы 13,3 млрд рублей — бюджетные средства, а остальное — инвестиции «Росатома» и других компаний, которые будут участвовать в реализации проекта.

Проектный офис возглавил гендиректор Российского квантового центра (РКЦ) Руслан Юнусов, руководивший разработкой дорожной карты по квантовым технологиям в рамках Федеральной программы «Цифровая экономика».

«Выделенная на программу сумма на порядок больше, чем то, что выделялось ранее на квантовые технологии в России, — сказал Юнусов Forbes. — Однако интереснее сравнить эту сумму, к примеру, с инвестициями Google в квантовые вычисления. По некоторым экспертным оценкам, бюджет квантовых вычислений в Google составляет около $100 млн в год. Это сопоставимая сумма, хотя надо понимать, что у Google есть доступ к некой инфраструктуре, которую у нас придется еще построить».

По словам Юнусова, деталей механизма распределения 24 млрд рублей пока нет, однако речь не идет об обычной раздаче грантов с последующими отчетами. «Следует строить экосистему, где люди физически будут находиться рядом, экспериментаторы будут общаться друг с другом и с теоретиками. Администрация президента высказывала схожие идеи, настаивая, что экосистемный подход очень важен», — отметил Юнусов.

В программе прописаны конкретные количественные и качественные показатели, которых разработчики должны достичь к 2024 году, однако Юнусов предупреждает, что в течение пяти лет все ориентиры могут поменяться. Тем не менее, пока планируется создание квантовой системы размером около 100 кубит и решение «задачи квантового превосходства» . «Мы не ставим задачу обогнать за пять лет весь мир, — говорит Юнусов. — Сейчас наше отставание составляет порядка 7-10 лет. Мы хотим его сократить до двух-трех лет, а в каких-то узких областях выйти на передовой уровень. Наверное, это будут те области, где не придется преодолевать технологический барьер — например, софтверные решения и алгоритмы. Ключевой момент нашей программы — задействование мировой русскоговорящей диаспоры. В ней много физиков высшего класса, чью экспертизу мы можем использовать, а через них развивать и более широкое международное сотрудничество».

По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, собственные квантовые вычислители должны стать залогом технологической конкурентоспособности России, в том числе и в атомной отрасли.

23 октября компания Google заявила о решении задачи «квантового превосходства» (quantum supremacy): построенный компанией 53-кубитный квантовый компьютер решил специально сконструированную для него задачу существенно быстрее, чем с такой задачей справился бы самый мощный из существующих классических суперкомпьютеров.

В России над проблемой квантовых вычислений работают несколько научных организаций, среди которых Российский квантовый центр, возглавляемый Юнусовым. Однако пока российским специалистам не удалось создать системы, состоящие более чем из двух кубитов, в то время как американские и европейские ученые демонстрируют устройства, построенные на 50-70 кубитах. При этом российский физик Михаил Лукин создает в Гарвардском университете квантовые компьютеры на холодных атомах, считающиеся одними из наиболее мощных в современном мире.

Алексей АЛЕКСЕНКО, Forbes Staff

