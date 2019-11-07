07.11.2019 12:00 247

Рубль пошел в рост утром четверга после "голубиных" комментариев главы ЦБР, которые могут спровоцировать инвесторов на новые покупки рублевого госдолга, а также после заявлений китайского Минторга о договоренностях Вашингтона и Пекина об отмене таможенных пошлин на разных стадиях предполагаемого торгового соглашения.

К 11.00 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,71, и рубль набирает четверть процента. К евро рубль дорожает на 0,2% процента, котировки вблизи 70,54.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина сегодня заявила о сохранении потенциала для смягчения ДКП, отметив, что снижение ставок ОФЗ создает предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Сейчас вероятность снижения ставки ЦБР на 25 б.п. в декабре оценивается в 71%. Рынок ОФЗ отреагировал на комментарии главы ЦБР снижением доходности на 1-4 б.п.. Доходность ОФЗ находится вблизи многолетних минимумов, а иностранный спрос на российский госдолг поддерживает курс рубля, который в текущем году постоянно находится в числе лидеров рынка форекс.

При этом на мировые рынки в четверг утром после заявлений Минторга КНР вернулся оптимизм, и возобновился спрос на рискованные и сырьевые активы, большинство из которых вышло в зеленую зону.

Владимир АБРАМОВ