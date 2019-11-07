07.11.2019 13:00 314

Центробанк РФ может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки — потенциал для этого есть. Об этом, выступая на заседании в Госдуме, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Председатель Центробанка сделала доклад на совместном заседании комитетов Госдумы по бюджету и налогам и по финансовому рынку, темой которого стал проект постановления "Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021-2022 годов".

Снижению инфляции в России в настоящий момент способствуют не самые позитивные явления, признала в своем выступлении Набиуллина. По ее словам, это слабая экономическая активность внутри страны и замедление темпов глобального роста. Отметим, что, по прогнозу Минэкономразвития РФ, уровень инфляции в России по итогам текущего года составит 3,5%.

- И даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются, — добавила Набиуллина.

На фоне текущих экономических условий Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила она. Денежно-кредитная политика может быть смягчена.

Но решение о снижении ставки не будет приниматься "автоматически", и Центробанк не станет торопиться опустить ее как можно ниже, подчеркнула глава регулятора.

По ее словам, ЦБ перед каждым заседанием совета директоров будет оценивать ряд факторов. Среди них — влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки и разного рода проинфляционные риски, а также информация о состоянии российской и мировой экономик и т.п.

Напомним, что в конце октября ключевая ставка была снижена на 0,5% — до 6,5%. Это произошло впервые с декабря 2017 года.

Татьяна ЗАМАХИНА

