08.11.2019 08:10 150

Российские компании активно расширяют возможности использования системы распознавания лиц: биометрия встраивается в банкоматы и уже тестируется для прохода в фитнес-клубы. Об этом «Известиям» рассказали в «Ростелекоме» и в фирме NtechLab — партнере «Ростеха». Единая биометрическая система (ЕБС) постепенно заполняется слепками, значит, спрос на инновационные АТМ появится, считают в крупнейших банках. В ассоциации спортклубов сообщили, что пилотный проект по распознаванию клиентов проходит в пяти фитнес-центрах, но в следующем году их число вырастет до 50. Биометрия уже доказала свою безопасность, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Деньги к лицу

Оператор ЕБС «Ростелеком» планирует встроить систему распознавания лиц в банкоматы, рассказал «Известиям» директор по цифровой идентичности компании Иван Беров. Он подчеркнул, что пока такие АТМ готовятся к пилоту, который позволит оценить клиентский опыт, а банки смогут проанализировать экономическую модель и возможности по противодействию мошенничеству.

Для идентификации в банкомате клиенту не нужно будет иметь при себе ни карту, ни мобильный телефон: камера будет встроена в АТМ и узнает человека только по слепку его лица, который хранится в ЕБС, пояснил Иван Беров. Это будет первый пример использования для АТМ федеральной, а не локальной базы банка, подчеркнули в «Ростелекоме». Финансовые организации смогут встраивать систему в уже функционирующие банкоматы или закупить новые с такой функцией, отметили в «Ростелекоме».

В Промсвязьбанке «Известиям» подтвердили, что готовятся к старту тестирования АТМ с распознаванием лиц. Использование биометрических методов идентификации и аутентификации прежде всего удобнее и проще для самих клиентов, заявил директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.

Тинькофф-банк уже тестирует такие банкоматы на своих сотрудниках, рассказали в финансовой организации. В дальнейшем для идентификации в таких банкоматах будет использоваться собственная база фотографий кредитной организации, в которой содержится более 10 млн слепков, а дополнительная верификация через ЕБС не потребуется, подчеркнули в «Тинькофф». В пресс-службе добавили, что технология распознавания лиц уже позволила снизить объемы ошибок при верификации в восемь раз.

Возможность внедрения технологии распознавания лиц в банкоматы рассматривают и в Ак Барс Банке. Число сдавших биометрические данные клиентов растет, поэтому ожидается спрос на такую услугу в АТМ, подчеркнули в кредитной организации. Биометрические технологии в банкоматах пока проверяются на предмет эффективности и безопасности, сообщили в Почта Банке. В ЦБ не ответили на вопросы о безопасности массового использования биометрических банкоматов в России.

Распространение такой технологии в АТМ находится в тренде отказа от «пластика»: так, некоторые банкоматы уже переоборудуют для работы без карты, но с использованием телефона, рассказал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Тем не менее широкого распространения в России биометрические технологии пока не получили, поскольку клиенты всё еще неохотно сдают свои слепки лица и голоса, отметил президент НФА. Системой начнут пользоваться, когда расширится количество предоставляемых с ее помощью сервисов. Банкоматы внесут определенный вклад в популяризацию сервиса, считает эксперт.

Обычный АТМ стоит от $8 тыс. до $20 тыс., а дополнительная установка модуля для распознавания лиц может обойтись еще в $1 тыс., то есть она увеличит стоимость банкомата на 5–20%, посчитал аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Он добавил, что сейчас такие затраты могут позволить себе только крупные банки, но в дальнейшем могут появиться и более дешевые «коробочные» решения.

Лицом к спорту

Сервис распознавания лиц начнут массово внедрять с 2020 года и в российских фитнес-клубах: на входе посетителей вместо администраторов будут встречать турникеты с системой распознавания лиц, нейросеть откроет клиенту и шкафчик. Программное обеспечение для фитнес-клубов разработано технологическим партнером госкорпорации «Ростех» — компанией NtechLab. Система способна распознавать лица людей вне зависимости от освещения и угла обзора, а также частично закрытые аксессуарами лица, подчеркнул гендиректор компании Александр Минин. Он отметил, что сбои возможны не чаще чем один раз на 15 млн определений лица.

Технологию опробовали на пяти клубах, два из которых находятся в Москве, а остальные — в Барнауле и Сургуте. Со следующего года еще 50 фитнес-центров по всей стране оборудуют такой же пропускной системой. Пока речь идет о крупных клубах на 3,5–5 тыс. клиентов, но, поскольку система использует облачное хранилище, в будущем ее смогут позволить себе и небольшие залы, пояснил вице-президент некоммерческой организации «Национальное фитнес-соединение» (НФС) Юрий Стиперенко.

— Такая технология позволит сократить до трети административного персонала, — пояснил Юрий Стиперенко.

В среднем фитнес-клуб в год тратит на «умные» браслеты, карты и ключи от 500 тыс. до 1 млн рублей, поскольку посетители, особенно дети, часто их теряют, подсчитал вице-президент НФС. Он добавил, что таким образом биометрическая пропускная система окупится приблизительно за год, а потом сэкономленные средства клуб сможет пустить на повышение качества оказываемых услуг.

Фитнес-клуб и так агрегирует большие объемы персональных данных, поэтому система их безопасного хранения уже отработана, рассказал президент Фонда информационной демократии Илья Массух. По его словам, сами системы распознавания лиц сегодня достаточно совершенны и устойчивы к вредоносным воздействиям. С этической точки зрения внедрение пропускной системы на основе распознавания лица не станет проблемой, ведь люди вольны выбрать клуб с традиционной стойкой администратора, считает Илья Массух.

И всё же опасность есть. Эксперт смоделировал такую ситуацию: если злоумышленник наденет маску, которая будет точной 3D-копией лица человека, к тому же на капиллярном материале и с микроподогревом. По его словам, только тогда ему удастся обмануть систему, но трудозатраты в таком случае не соответствуют уровню ограбления шкафчика в раздевалке тренажерного зала. Чего, правда, не скажешь о банковской карте.

Наталья ИЛЬИНА, Виталий ВОЛОВАТОВ