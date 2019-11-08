08.11.2019 08:30 174

Система быстрых платежей намерена максимально упростить покупки в интернете. Рассматриваются несколько способов, в том числе оплата в несколько или даже один клик. Это сделает систему Центробанка похожей на сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Система быстрых платежей (СБП) разрабатывает варианты, позволяющие упростить оплату покупок в интернете, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, один из способов — платежи с минимальным вводом данных, буквально в несколько кликов. Других подробностей собеседники газеты не сообщили.

Самым эффективным способом будет способ оплаты, при котором покупателю будет нужно ввести лишь номер телефона или другой идентификатор, к которому привязан счет в СБП, и подтвердить операцию, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Детали платежа можно сохранить в личном кабинете, тогда следующие покупки будут совершаться еще быстрее, добавил он. «Мы ожидаем этот сервис в середине 2020 года. Крупнейшие онлайн-ретейлеры ждут именно это решение», — утверждает Соколов.

Такой вариант находится в разработке, опцию представят в первом полугодии 2020 года, сообщила «Ведомостям» пресс-служба Национальной системы платежных карт (100%-ная «дочка» Центробанка, операционый платежный клиринговый центр СБП). Детали компания не раскрыла, потому что варианты еще прорабатываются. Но такой способ оплаты можно будет применить как для нерегулярных платежей, так и для автоматического списания средств за подписку на сервисы.

Сейчас есть несколько путей, позволяющих упростить покупку в интернете. Базовый — сохранить данные банковской карты на сайте или в приложении продавца, тогда для покупки потребуется только трехзначный защитный код и пароль из смс. У платежных систем Visa и Mastercard есть свои разработки. Кроме того, некоторые покупки в интернете можно оплатить сервисами Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Подтвердить платеж можно отпечатком пальца, лицом или специальным кодом. Чем сложнее оплата, тем больше покупателей ее не завершают, поэтому некоторые магазины отказываются от подтверждения по смс. Так поступил, например, «Аэрофлот».

В офлайн-ретейле Система быстрых платежей тоже стремится упросить процесс оплаты. Например, Центробанк готовит платежи по QR-коду. Сбербанк такую технологию уже запустил . Оплата по QR-коду отлично подходит для расчетов с курьерами или в пунктах выдачи, привел пример вице-президент по финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин. QR-коды могут применяться и для оплаты в интернете, отметил директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев

Система быстрых платежей полноценно запустилась в феврале, ее оператором выступает Центробанк. К СБП присоединились все системно значимые банки, кроме Сбербанка .

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

