08.11.2019 08:40 237

Минтруд помимо отмены агентских продаж перевода пенсионных накоплений граждан решил ограничить и возможность дистанционной подачи заявлений на смену пенсионного фонда. Он предлагает ввести механизм добровольного отказа гражданином от подачи таких заявлений. При определенных условиях предлагаемых механизм может создать риски неправомерного удержания фондами своей клиентской базы, полагают эксперты.

Министерство труда подготовило новые поправки к закону «О негосударственных пенсионных фондах», касающиеся переводов пенсионных накоплений, следует из опубликованного на этой неделе ведомством текста документа. Помимо запрета для фондов «привлекать посредников (агентов) в целях заключения договоров об ОПС» (см. "Ъ" от 12 сентября) в новом проекте появилась норма, согласно которой застрахованное лицо может подать в Пенсионный фонд России (ПФР) уведомление о запрете рассмотрения его заявления о переводе пенсионных накоплений к другому страховщику, если оно не было подано гражданином при личном визите в отделение ПФР. Данная норма была внесена в законопроект по инициативе Ассоциации НПФ (АНПФ), следует из письма Минтруда этому СРО (с ним ознакомился "Ъ"). В АНПФ подтвердили, что посылали в министерство соответствующее предложение в августе.

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