08.11.2019 08:50 272

Банковские вклады окончательно потеряли монополию на сбережения населения. Граждане осваивают банковские облигации, следует из подготовленного Банком России обзора рисков финансовых рынков.

Вклады активно дешевеют из-за низкой инфляции, вслед за которой ЦБ опускает ключевую ставку, а также повышенного интереса инвесторов к рынку облигаций. Снижение ставок по вкладам, которые у ряда банков уже едва покрывают инфляцию, продолжится и дальше.

Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банках в третьей декаде октября опустилась до 6,36% годовых. Она снижается уже семь месяцев подряд — пика показатель достигал в марте (7,72%), опережая ключевую ставку.

Банк России указывает, что в 2019 году снижалась не только доходность вкладов, но и менялась срочная структура ставок. Так, теперь вклады на срок более года стали более привлекательными, чем более короткие. Потенциально это должно повысить к ним интерес вкладчиков, допускают в ЦБ, хотя признают, что доля краткосрочных депозитов в общей структуре все еще очень велика.

В Банке России ожидают роста интереса населения не только к долгосрочным банковским депозитам, но и к другим финансовым инструментам, в том числе облигациям. Этот интерес уже прослеживается, следует из обзора ЦБ.

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Причем речь не только о специально выпускаемых для физлиц "народных" облигациях (ОФЗ-н, они прибыльнее банковских вкладов плюс недавно по таким бумагам был заметно снижен порог входа), но и облигациях банков. Рост портфеля банковских облигаций, принадлежащих физлицам и некоммерческим организациям, обслуживающим население, с января по октябрь составил 223 миллиарда рублей, говорится в обзоре.

В ЦБ подчеркивают, что 41% таких облигаций — структурные. Это означает, что помимо относительно небольшой гарантированной доходности они включают в себя и рисковый компонент, завязанный в том числе на биржевые котировки и динамику курсов валют.

Тем временем ставки по банковским вкладам будут двигаться вниз и дальше. В частности, ставки по краткосрочным депозитам сроком до года будут стремиться к 5%, допускает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. На традиционные предновогодние промопредложения, скорее всего, рассчитывать тоже не приходится: в этот раз они не станут массовыми, а их доходность вряд ли превысит ставки по стандартным продуктам более чем на 0,5 процентного пункта, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

И настоящее, и прогнозируемое снижение банковских ставок будет связано со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ. Регулятор опустил за 2019 год ключевую ставку на 1,25 процентного пункта (с конца октября она составляет 6,5% годовых). Главная причина — инфляция, которая замедляется быстрее, чем планировалось. ЦБ ожидает, что теперь рост потребительских цен в 2019 году составит 3,2-3,7%, а в I квартале 2020 года годовая инфляция может уйти и ниже 3%. В связи с этим октябрьское снижение ключевой ставки было явно не последним: в ЦБ и косвенно, и напрямую заявляли, что видят потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

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За неполные две недели после октябрьского снижения ставки ведущие банки уже опустили ставки по депозитам. Причем в этот раз локомотивом снижения стал не Сбербанк, а несколько других банков из топ-10. Похоже, что в этот раз Сбербанк не стал действовать на опережение, а решил оценить реакцию других крупных банков, не исключает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Однако с 6 ноября банк все же снизил ставки базовой линейки вкладов в рублях на 0,15-0,5 процентного пункта, теперь максимальная ставка по вкладу составляет там 4,65% годовых.

Но несмотря на все указанные тенденции, банковский вклад останется основным инструментом сбережения средств населения страны независимо от того, несколько низкими будут реальные ставки, считает Пивень. "Кроме того, доходность большинства других инструментов часто также зависит от ключевой ставки, таким образом альтернатив у вклада не так уж и много. Что касается крупных вкладчиков, то они часто используют более активный подход к управлению сбережениями, который может рассматривать вклад в банке лишь как часть инвестиционного портфеля", — говорит аналитик. Невысокие ставки не приведут и к значительному оттоку средств населения из банков, добавляет Щурихина.

Роман МАРКЕЛОВ

