08.11.2019 09:20 205

Верховный суд РФ (ВС) дал разъяснения, позволяющие кредиторам, долги перед которыми не были списаны по итогам банкротства гражданина, обратиться к приставам за принудительным исполнением, поиском имущества и обращением на него взыскания. Решение вынесено в рамках дела о несостоятельности основателя обанкротившейся группы компаний JFC Владимира Кехмана, занимающего сейчас пост художественного руководителя Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Учитывая существенное число случаев, когда суды отказались списать долги гражданам-банкротам, позиция ВС имеет важное значение для кредиторов.

В начале ноября ВС обнародовал позицию по вопросу о выдаче исполнительных листов по неудовлетворенным требованиям кредиторов обанкротившегося должника. Определение ВС вынесено в рамках дела о банкротстве Владимира Кехмана (признан банкротом в августе 2016 года, процедура реализации имущества завершена в июле 2018-го), миллиардные долги которого по итогам процедуры остались непогашенными на 99,9%, а арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался их списать, усомнившись в добросовестности должника.

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