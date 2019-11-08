08.11.2019 09:40 207

Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего письма министерства.

В середине сентября Медведев распорядился принять меры к прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР. Речь шла о примерно 20,4 тыс. документов, что, по словам главы аппарата правительства Константина Чуйченко, стало рекордом. Среди этих актов, отмечают «Ведомости», были «постановление о кролиководах и звероводах-любителях», «инструкция по предупреждению оспы коз» и правила убоя скота на мясо, которые предписывают окружать скотобойню изгородью.

В результате финальный вариант постановления, как ожидается, будет подготовлен Минюстом не ранее 20 декабря — то есть с опозданием как минимум на месяц. Полностью отменить советские нормы нужно до февраля 2020 года, это поручение будет выполнено в срок, заверил «Ведомости» федеральный чиновник.

Как пояснили газете в Минюсте, пересмотреть акты оказалось «непросто»: их, в частности, приходилось проверять вручную, данные об актуальности отдельных документов различаются в разных правовых базах, а трети актов в базах просто нет. Собеседник издания в министерстве уточнил, что продление срока — именно «техническая корректировка», которая связана с большим объемом работы. Он добавил, что в данный момент согласована отмена около 60% советских актов.

Артём ГУБЕНКО