08.11.2019 09:50 295

На российском рынке связи готовится одна из крупнейших в его истории сделок. «Мегафон» ведет переговоры сразу с несколькими компаниями о продаже всех своих сотовых вышек –– их насчитывается более чем 16,5 тыс., рассказал «Известиям» сотрудник компании — партнера оператора. Два источника, близкие к сторонам переговоров, это подтвердили. По словам одного из них, оценка актива, фигурирующая в ходе этих обсуждений, — 85–95 млрд рублей. Выгода от такой сделки зависит от ставок аренды, которые впоследствии установит для продавца владелец вышек, говорят эксперты.

Торг на высоте

О том, что «Мегафон» продает 16,5 тыс. своих сотовых вышек, выделенных в «Первую башенную компанию» (ПБК), «Известиям» рассказал менеджер компании — партнера оператора. Это подтвердили источник, близкий к одной из сторон переговоров, а также представитель одного из потенциальных покупателей. По его словам, вопрос о приобретении башен обсуждался с «Мегафоном» в середине октября.

По словам одного из собеседников «Известий», по оценке, фигурировавшей в ходе переговоров, стоимость актива может составить 85–95 млрд рублей. По его словам, возможная сделка сейчас обсуждается с российскими операторами пассивной инфраструктуры –– компаниями «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-телеком». Но есть и иностранные претенденты, утверждает он, не называя конкретные структуры.

Финальная сумма сделки зависит от того, какую арендную ставку за размещение базовых станций на проданных вышках предложит «Мегафону» покупатель, объясняет источник, близкий к одной из сторон. Еще одно условие –– возможность размещения на вышках базовых станций других сотовых компаний, объясняет он. Чем больше станций окажется на башне, тем выше доход и меньше срок окупаемости инвестиций владельца антенно-мачтовых сооружений, объясняет он.

Представитель «Русских башен» отказался от комментариев. Основатель «Вертикали» Георгий Чумбуридзе опроверг переговоры с «Мегафоном». Представители «Сервис-телекома» на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

В пресс-службе «Мегафона» заявили, что слухи не комментируют. Вместе с тем компания никогда не отрицала своего намерения продать ПБК на выгодных условиях, напоминает представитель оператора.

О возможности продажи доли в ПБК или даже всей компании ранее говорили как источники, близкие к оператору, так и его официальные представители. В 2016 году стоимость 15 тыс. объектов оценивалась в 47,8 млрд рублей. Однако в 2017 году оператор отказался от этой идеи и решил сдавать башни в аренду. В 2018 году о возможности продажи снова упомянул занимавший тогда должность и.о. финансового директора «Мегафона» Александр Барунин.

Обсуждение продажи башен пока находится на начальной стадии, знает один из профильных инвесторов. Оформление таких сделок занимает от полугода и более, утверждает он.

В поисках покупателей

Конкуренты «Мегафона» ранее также задумывались о продаже башенных активов. В 2017 году о реализации 13 тыс. вышек «Русским башням» за $700 млн почти договорился «Вымпелком». Но позже компания передумала –– занимавший тогда должность гендиректора компании Шелль Мортен Йонсен заявил, что этот актив нужен самому оператору. Планировал продать свои башни инфраструктурному оператору и Tele2. Но выгодного предложения так и не поступило, говорил ранее его представитель.

Но есть и примеры успешных сделок. Например, в 2015 году итальянский оператор Wind (входил тогда в холдинг Veon, которому принадлежит российский «Вымпелком») продал 90% акций компании-владельца более 7 тыс. его сотовых вышек за €693 млн.

В 2019 году также прошло сразу несколько громких сделок по покупке башенных активов. Компания Cellnex приобрела порядка 11 тыс. вышек во Франции, Швейцарии и Италии у двух телекомкомпаний — Iliad и Salt. Сумма сделки составила €2,7 млрд, а стоимость одной башни –– €253 тыс. В Великобритании Cellnex приобрел 7,4 тыс. башен компании Arqiva Telecom за £2 млрд (€2,26 млрд). Стоимость одной башни –– €313 тыс.

Tele2 сейчас не ведет переговоров о продаже инфраструктуры, хотя принципиально не исключает рассмотрения такого сценария, отметил его представитель. Предыдущий опыт проработки этой возможности показал, что самостоятельно управлять инфраструктурой у компании получается более эффективно, утверждает он.

Представитель МТС отказался от комментариев.

Помимо очень большой единовременной выплаты, оператор, продавая вышки, получает и солидную экономию на эксплуатации этих объектов, рассказал «Известиям» один из профильных инвесторов. По его словам, она может исчисляться сотнями миллионов рублей в год. Правда, достигается в случае, если все параметры сделки, в первую очередь арендная плата, рассчитаны верно, отметил эксперт.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что сделка по продаже башен «Мегафона» может стать одной из крупнейших в истории российской отрасли связи. Несмотря на то что пока в РФ операторам не удавалось продать свои башни, места на них могут оказаться более востребованными по мере развития 5G, считает эксперт. Этот стандарт связи требует более частого размещения базовых станций. Также, по словам Сергея Либина, сейчас «Мегафону» нужны средства для обслуживания долга, возникшего, в частности, в ходе завершившегося в этом году обратного выкупа акций.

Сложно поверить, что ПБК может найти покупателя при оценке активов в 85–95 млрд рублей, сомневается управляющий партнер AC&M-сonsulting Михаил Алексеев. Средняя ставка аренды в России для размещения базовой станции на мачте или башне составляет чуть меньше 30 тыс. рублей в месяц. Даже если представить, что среднее число арендаторов у ПБК — 1,8 на одну башню, выручка за год составит 600–700 тыс. рублей, а свободный денежный поток от аренды не превысит 500 тыс. рублей, рассчитал эксперт. Практика слияний и поглощений менее крупных башенных компаний в России показывает, что в среднем они продаются за 5–7 годовых выручек. Это означает, что портфель объектов такого размера, каким обладает ПБК (примерно 17 тыс. объектов), стоил бы почти в два раза меньше, рассуждает Михаил Алексеев.

Установка башни, по его оценке, стоит около 1,5 млн рублей. Эксперт не исключает, что условия продажи будут сбалансированы обязательствами со стороны «Мегафона» взять объекты ПБК в обратную аренду по очень высоким ставкам, например 60–70 тыс. рублей в месяц.

Валерий КОДАЧИГОВ

