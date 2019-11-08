Глава «Нового потока» Мазуров обжаловал принятие к производству иска о его банкротстве

08.11.2019 10:00 258

Председатель совета директоров группы нефтегазовых компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, подал жалобу на определение о принятии к производству заявления о признании его банкротом, говорится в определении арбитражного суда Москвы.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 17 сентября. Тогда было принято к производству заявление компании Persit Services Inc. о банкротстве Мазурова. Кроме того, банк ВТБ просит суд признать бизнесмена несостоятельным.

При поступлении в суд заявление иностранной компании было оставлено без движения.

Суд заметил, что к заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленном порядке и в размере или право на получение льготы по ее уплате. Также суд указал, что заявителем не представлена надлежащим образом заверенная копия судебного акта, вступившего в законную силу, на основании которого возникла задолженность.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк". "Постановление Тверского районного суда Москвы от 15 июля об избрании в отношении Мазурова меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения", — сказала судья.

Таким образом, суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы.

По мнению стороны защиты, инкриминируемое Мазурову деяние было совершено в сфере предпринимательской деятельности, которое не предполагает избрание столь строгой меры пресечения как арест.

"Кредитный договор, заключенный между Антипинским НПЗ и Сбербанком, действует, наличие небольшой задолженности по кредитному договору не говорит о наличии мошенничества", — отметила адвокат Оксана Корчагина. "Все что сейчас делается — это попытка подвести под уголовную статью обычные экономические правоотношения. На тот период, который вменяется моему подзащитному, кредит обслуживался, и банк получал проценты", — добавил ее коллега Руслан Коблев.

По словам Мазурова, возбуждение в отношении него уголовного дела — это "попытка найти крайнего" в финансовых проблемах Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Мазуров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, бизнесмен похитил 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк" посредством невозврата кредита, который был выдан АО "Антипинский НПЗ", входящему в группу компаний "Новый поток". Однако сам Мазуров вины не признает.