08.11.2019 11:00 229

Рубль начал снижением биржевые торги пятницы на фоне аналогичной динамики валют-аналогов и нефти из-за сохраняющейся неопределенности относительно перспектив торговой сделки между США и Китаем, а также с учетом роста валютных интервенций ЦБР.

К 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,74, и рубль теряет треть процента. К евро рубль также дешевеет на треть процента, котировки вблизи 70,37.

Аналогично рублю себя ведет сейчас большинство сырьевых и развивающихся валют после роста накануне, также развернулась в минус нефть — на рынки после вчерашнего оптимизма вернулись опасения о проблемах в продвижении торговой сделки между Вашингтоном и Пекином со взаимным снятием принятых ими за последнее время таможенных барьеров.

Многочисленные американские источники, знакомые с переговорами, утверждают, что предполагаемый план отмены тарифов столкнулся с жесткой внутренней оппозицией в администрации президента США.

Ежедневные суммарные интервенции Центробанка с сегодняшнего дня и на ближайший месяц увеличиваются почти на 16% до $223 миллионов по текущему курсу.

Рубль на завершающейся неделе достиг трехмесячного максимума 63,18 за доллар и одномесячного к евро (70,00), из-за надежд на скорое заключение сделки США-КНР — темы, которая сейчас выступает основным фактором движения глобальных рынков.

"Близость многомесячных пиков по рублю может подтолкнуть к фиксации части прибыли, особенно в случае отсутствия обнадеживающих новостей по торговому вопросу", — предупредила Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

На рынке ОФЗ доходность за счет текущего настороженного отношения к риску подрастает у большинства бумаг, которые на текущей неделе достигли очередных многолетних экстремумов в ожидании дальнейшего смягчения ДКП Центробанком. 10-летних ОФЗ она сейчас на уровне 6,38% годовых (+2 б.п.).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ