08.11.2019 12:00 241

Низкое исполнение расходов федерального бюджета может являться главной причиной низкой инфляции и медленного роста российской экономики, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Счетная палата накануне сообщила, что исполнение расходов бюджета оказалось на самом низком уровне с 2010 года: за девять месяцев 2019 года они были исполнены всего на 63% годового плана по расходам.

По нацпроектам, которые являются основой экономического роста в этом году, уровень исполнения расходов оказался еще ниже – всего 52% годового плана.

"Из этих цифр можно сделать два важных вывода. Во-первых, в отличие от достаточно предсказуемой монетарной политики, которая весьма успешно управляет рыночными ожиданиями, бюджетная политика не смогла внести свой вклад в повышение предсказуемости экономической ситуации", — написала Орлова.

Во-вторых, низкое исполнение расходов является главной причиной торможения инфляции и медленного роста экономики, добавила она.

Росстат сообщил в четверг, что недельная инфляция в начале ноября составила 0,1%, таким образом, годовой показатель снизился уже до 3,7%, что ниже первоначальных ожиданий властей и аналитиков.

Торможение инфляции вынудило Центробанк понизить свой прогноз на этот год до 3,2-3,7%, Минэкономразвития допускает к концу года 3,0-3,3%.

Как только Минфин ускорит финансирование расходов, и экономический рост, и рост инфляционного давления могут возобновиться, считает экономист Альфа-банка.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина в четверг отметила роль низкого темпа бюджетных расходов в денежно-кредитной политике и сказала, что регулятор с опасением ждет ускорения их исполнения.

Елена ФАБРИЧНАЯ. Редактор Андрей КУЗЬМИН