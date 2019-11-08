08.11.2019 13:00 217

Московский городской суд смягчил приговор по делу о банковской растрате в отношении Виктора Захарченко (отец экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Изменить приговор Мещанского районного суда в отношении Корьевкина и Захарченко. Из квалифицирующего признака описания преступления исключить формулировку «с использованием служебного положения», наказание в отношении Захарченко снизить до 3 лет и 9 месяцев. Наказание в отношении Корьевкина снизить до 4 лет», — огласила судья.

В апреле Мещанский суд Москвы назначил Захарченко 4 года лишения свободы, а второму фигуранту уголовного дела — бывшему председателю правления банка «Московское ипотечное агентство» Владимиру Корьевкину — 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Также судом первой инстанции Захарченко был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей, а Корьевкину — в 900 тысяч рублей.

Защита в апелляционных жалобах настаивала на несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильной квалификации деяния и нарушении судьей УПК.

Адвокаты Захарченко и Корьевкина считают, что судья Мещанского суда Москвы Оксана Горюнова нарушила тайну совещательной комнаты, вынося постановления по другим уголовным делам, находясь в совещательной комнате. В поддержку своих слов защитники представили суду копии решений, которые были приобщены к материалам уголовного дела.

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу на должность вице-президента в вышеупомянутую кредитную организацию, но трудовой деятельности не совершал: он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, причиненный таким образом, по версии Следственного комитета РФ, составил около 5 миллионов рублей, а действия Корьевкина повлекли ущерб в размере 1,5 миллиона рублей.

При этом банк, признанный потерпевшей стороной, заявил к Корьевкину и Захарченко солидарный иск о компенсации материальных и имиджевых потерь на 12 миллионов 300 тысяч рублей. Уволен из банка Захарченко был сразу же после задержания его сына по подозрению в совершении коррупционных преступлений.