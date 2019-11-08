08.11.2019 17:00 209

В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.

Уточняется, что резкий спад наблюдается в Китае и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Бум миллиардеров претерпел естественную коррекцию. Сильный доллар в сочетании с неопределенностью на фондовых рынках в условиях сложной геополитической обстановки создали условия», — заявил глава отдела по работе с клиентами в UBS Йозеф Cтадлер.

Совокупное состояние миллиардеров в Китае сократилось на 12,3% в долларовом выражении на фоне падающих фондовых рынков и слабой валюты, а также в связи с тем, что рост второй по величине экономики мира замедлился до самого низкого уровня почти за три десятилетия.

В Северной и Южной Америке по состоянию на конец 2018 года насчитывалось 749 миллиардеров — рост на 4,8% по сравнению с 2017 годом.

В регионе EMEA (Европа, в том числе Россия, Ближний Восток и Африка) совокупное состояние миллиардеров сократилось почти на 6,8%, до $2,4 трлн. Число миллиардеров только в Европе сократилось на 4,9%, до 598 человек. Количество миллиардеров в регионе APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) упало на 7,4%, до 754 человек в 2018 году.

Число женщин-миллиардеров выросло на 46% за пять лет, мужчин — на 39%. В настоящее время насчитывается 233 женщины-миллиардера по сравнению со 160 в 2013 году. В Азии более половины (57%) женщин-миллиардеров заработали свое состояние сами.

Кристина АСТАФУРОВА