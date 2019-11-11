11.11.2019 09:43 346

Индекс Московской биржи в четверг, 7 ноября, установил очередной максимум, преодолев психологически важную отметку в 3 тыс. пунктов. Сессия явилась логическим продолжением «осеннего ралли», которое увеличило котировки наиболее ликвидных отечественных бумаг более чем на 10%. Более того, российский рынок чувствует себя хорошо на протяжении всего года, чему совершенно не мешает отсутствие роста цен на нефть. В потенциале индекс Мосбиржи может продолжать расти еще очень долго из-за колоссальной недооцененности российских компаний. В то же время изменение ныне благоприятной конъюнктуры может поставить на этом росте крест.

Среди котировок больше удивляет не столько основной индекс Мосбиржи, сколько номинированный в иностранной валюте индекс РТС. Он в последние дни оказался на уровне ноября 2013 года, достигнутом до вхождения Крыма в состав России, до санкций и при долларе за 33 рубля. Это тем более странно, если посмотреть на основные факторы, влияющие на стоимость российских акций.

Хотя большинство компаний, чьи акции входят в индекс Московской биржи, так или иначе относятся к сырьевым, российский рынок, кажется, полностью отвязался от цен на нефть. Год назад баррель марки Brent на мировых биржах стоил около $70, сейчас он подешевел примерно до $62. Падение составило более чем 10%. За то же время котировки российских акций поднялись более чем на 20%.

Сходным образом ведет себя и рубль: с конца прошлого года российская валюта укрепилась к доллару примерно на 6–7% и после сравнительно сильного падения в августе-сентябре постепенно стабилизировалась. Хотя графики индекса Мосбиржи и курса рубля лучше коррелируют между собой, чем с котировками нефтяного рынка, объяснять рост индексов исключительно валютным фактором нельзя — в долларах акции российских компаний тоже неуклонно прибавляют.

Российский рынок выглядит неплохо и на фоне своих «сотоварищей» из развивающихся стран. На конец октября индекс MSCI Russia вырос на 31%, тогда как сводный индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets прибавил только 2,25%. В Бразилии рост составил 17%, в Китае — 12%, в Индии — 8%. Еще летом доходность российских акций в течение года в два-три раза превышала показатели фондовых рынков большинства других стран.

Парадокс ситуации заключается в том, что хотя российские акции, несмотря на «бычий рынок» этого года, по-прежнему остаются недооцененными. Отношение цены акций российских компаний к их прибыли (P/E ratio) является одним из самых низких в мире. К настоящему времени оно составляет около 6, хотя в среднем для развивающихся рынков превышает 12, а например, в Индии достигает умопомрачительного показателя — 27, больше приличествующего высоколиквидному развитому рынку, находящемуся на самом пике спекулятивного бума.

Многие российские компании стоят неоправданно дешево. Даже «Газпром» не дотягивает до $100 млрд капитализации, хотя в 2008 году компания обещала стать первой в мире, перемахнувшей отметку в $1 трлн. Схожая картина наблюдается и у других крупнейших корпораций, хотя их прибыль зачастую в несколько раз больше, чем у иностранных компаний с той же рыночной стоимостью. Частично это можно объяснить геополитическими факторами и санкциями, но не полностью: тренд снижения P/E к нынешним уровням наметился еще в начале 2010-х годов.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александра Тимофеева, страновые риски в России существенно снизились и с учетом недооценнености отечественных акций это и привело к масштабному «бычьему рынку» текущего года.

Но в целом аналитики объясняют волну оптимизма все-таки в первую очередь внешними факторами.

— За последний месяц мы от всех Центробанков услышали подтверждение политики снижения ставок. Кроме того, регуляторы будут «накачивать» экономическую систему ликвидностью. Поэтому рост выглядит достаточно логичным, ведь американские индексы точно также обновили максимумы, — объснил в интервью «Известиям» Тимофеев.

По его словам, рано говорить о том, что российские компании должны приближаться по своим мультипликаторам в реальной стоимости к зарубежным аналогам, потому что реального изменения качества корпоративного управления и бизнес-среды в РФ не произошло.

— Более того, самый значительный рост мы видим в бумагах, которые как и были совершенно непрозрачными, так и остались, — подчеркнул он.

В свою очередь шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев считает, что локомотивом мировых бирж сейчас является Америка, где индексы опять бьют рекорды всех времен, а инвесторы на позитиве заблаговременно встречают новыми покупками будущую торговую сделку с Китаем. Эти настроения охотно подхватываются многими биржами Европы и Азии.

В Америке, отмечает он, росту фондовых площадок очень сильно помогают и гигантская масса доступных там дешевых кредитных денег и продавленное Трампом год назад через конгресс снижение корпоративных налогов с 35% до 21%, — факторы, которых нет у нас. В то же время в России недооцененность бумаг большинства эмитентов была во многом связана «с психологическим влиянием долго нависавшего, но так и не опустившегося на нас по-настоящему дамоклова меча санкций против наших банков, энергетических компаний и госдолга.

Точно так же снижением санкционных рисков сложившуюся ситуацию объясняет эксперт международного финансового центра Владимир Рожанковский.

— Всем понятно, что США целиком и полностью заняты собой: на повестке дня попытка демократов протащить импичмент против Трампа, а потом будут президентские выборы. То есть Россию оставят в покое чуть меньше чем на год, и за это время наши индексы могут прилично подрасти, — сказал собеседник «Известий».

По словам Пушкарева, все угрозы сейчас отступили на второй план.

— Многие наши внутренние инвесторы, а также зарубежные инвесторы убедились в определенной устойчивости рубля, российской политики и экономики к внешнему давлению. Они чувствуют, что худшее для российской экономики позади, что уменьшаются и риски глобальной рецессии и, как и в Америке, считают подходящим момент для перспективных вложений в компании с отлаженными бизнес-моделями и огромным охватом целевой аудитории, что можно долгие годы успешно монетизировать, — подчеркнул он.

Аналитик отметил бум прежде всего в бумагах «Лукойла» (большие дивидендные ожидания), Сбербанка (монополист на рынке, готовый быстро меняться на современный лад), «Газпрома» (накануне запуска «Силы Сибири» и «Северного потока – 2», а рынок не забывает и о «Турецком потоке»). На фоне снижения доходностей гарантированных рублевых инструментов и затянувшегося застоя в реальной экономике инвесторов привлекает и информация, что 83% частных компаний поднимали в этом году своим сотрудникам зарплату и более половины готовы нанимать дополнительный персонал, а значит, рассчитывают на модель более быстрого развития. Поэтому за флагманами «голубых фишек» в ближайшие месяцы вполне могут потянуться вверх постепенно и бумаги не всех, но хотя бы некоторых компаний российского второго эшелона.

Насчет более отдаленного будущего опрошенные эксперты оказались более пессимистичными, причем опять же негативные прогнозы обосновываются внешними факторами.

— Потом в Штатах одна из партий окажется недовольной итогами выборов, вновь объявят о российском вмешательстве, и нам невольно придется закрывать нашу «лавочку». Такие периоды уже у нас были: например, после отвесного падения всего и вся в конце лета 2008 – начале зимы 2009-го остальная часть года прошла под флагом восстановления и зализывания ран, в результате чего некоторые российские бумаги за этот период показали доходности по 100% и даже выше, — заявил Рожановский.

По словам Пушкарева, как минимум вплоть до новых выборов в Америке в ноябре 2020 года серьезных кризисов не предвидится: администрация Трампа будет подкидывать всё новые положительные поводы, ФРС будет подкидывать «в котел» денег, снижая ставки и не выключая пока «печатный станок», а процесс выхода США и Китая на окончательную всеобъемлющую торговую сделку второго этапа будет затягиваться максимально долго, что в интересах обеих сторон, а одновременно и в интересах рынков.

Дмитрий МИГУНОВ