Белый дом сообщил, что пошлины могут быть отменены в случае заключения торговой сделки с Китаем

11.11.2019 09:55 220

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила в пятницу о возможности отмены пошлин в случае заключения торгового соглашения между США и Китаем.

"Мы очень оптимистично настроены на какую-либо сделку, и, я думаю, что если мы ее достигнем, то некоторые пошлины могут быть отменены", — сказала Гришэм в интервью телеканалу Fox Business Network.

США и Китай договорились о взаимной отмене пошлин на товары друг друга в рамках "первой фазы" торговой сделки, если она будет завершена, сообщили в четверг чиновники обеих стран, что спровоцировало разногласия среди ряда советников американского президента Дональда Трампа.

Сьюзен ХИВИ