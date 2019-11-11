11.11.2019 09:56 280

Рейтер) — Уолл-стрит приостановила рекордное ралли этой недели и открыла торги пятницы без ярко выраженной динамики после того, как президент США Дональд Трамп опроверг ранние сообщения о взаимной отмене тарифов.

Индексы S&P 500 и Dow Jones закрыли волатильную сессию четверга на рекордно высоких отметках, поскольку США и Китай договорились о взаимной отмене пошлин на товары друг друга в рамках "первой фазы" торговой сделки, если она будет завершена.

Однако в пятницу Трамп сказал, что не согласен на отмену пошлин на китайские товары.

К 19:13 МСК индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2% до 27.620,19 пункта, S&P 500 — 0,1% до 3.083,53 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 0,14% до 8.446,32 пункта.

Арджун ПАНЧАДАР, Агамони ГОШ

