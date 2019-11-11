Вице-президент по корпоративным вопросам компании Philip Morris International в России Сергей Слипченко заявил, что PMI изучает возможность локализации производства электронных систем нагревания табака Iqos на территории страны. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «РИА Новости».
«Хотя реально у нас с Минпромом была дискуссия, мы серьезно рассматривали возможность производить «электронники» (электронные устройства Iqos. — Ред.) тоже здесь при понимании емкости рынка и динамики роста», — пояснил он журналистам.
Слипченко полагает, что для утверждения решения о локализации производства Iqos в России спрос на продукцию в стране должен возрасти до 3 млн устройств в год (при нынешних 1,5 млн), а регулирование ее реализации должно стать более понятным. На данный момент на территории России PMI производит только табачные стики для электронных систем нагревания табака.
24 октября Госдума отклонила поправку, согласно которой вейпы и электронные сигареты планировалось приравнять к табаку. Поправка вносилась ко второму чтению в законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты.