Вице-президент по корпоративным вопросам компании Philip Morris International в России Сергей Слипченко заявил, что PMI изучает возможность локализации производства электронных систем нагревания табака Iqos на территории страны. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «РИА Новости» .

«Хотя реально у нас с Минпромом была дискуссия, мы серьезно рассматривали возможность производить «электронники» (электронные устройства Iqos. — Ред.) тоже здесь при понимании емкости рынка и динамики роста», — пояснил он журналистам.

Слипченко полагает, что для утверждения решения о локализации производства Iqos в России спрос на продукцию в стране должен возрасти до 3 млн устройств в год (при нынешних 1,5 млн), а регулирование ее реализации должно стать более понятным. На данный момент на территории России PMI производит только табачные стики для электронных систем нагревания табака.

24 октября Госдума отклонила поправку , согласно которой вейпы и электронные сигареты планировалось приравнять к табаку. Поправка вносилась ко второму чтению в законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты.